Estos son los cabezas de lista de Vox al Congreso en las cinco provincias de Castilla-La Mancha de cara al 29-N
Repiten Manuel Mariscal, Ángel López Maraver y Ricardo Chamorro.
Más información: Santiago Abascal desvelará los candidatos de Vox para el 29-N en un acto en Talavera de la Reina el próximo lunes
El Comité Nacional de Vox ha hecho públicos este miércoles los tres primeros nombres de sus listas electorales al Congreso en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Manuel Mariscal, Ángel López Maraver y Ricardo Chamorro repetirán como cabezas de lista por Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. Rubén Herrero será el candidato en Albacete.
La novedad la protagoniza Iván Vélez, que en 2023 se presentó por Albacete y ahora lo hace por Cuenca, como ya ocurrió en 2019.
Lista por Toledo
- Manuel Mariscal, vicesecretario de Comunicación desde 2016 y diputado en el Congreso desde 2019.
- Rosalba Atilana Guerrero.
- Daniel Arias, presidente provincial de Vox.
Lista por Guadalajara
- Ángel López Maraver, diputado por Guadalajara en el Congreso desde 2019.
- María Yolanda Sanz Pagano.
- Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Lista por Ciudad Real
- Ricardo Chamorro, diputado en el Congreso desde 2019.
- Esperanza Arriaga, asesora de Vox.
- José Luis Romero Hombrebueno, primer teniente de alcalde de Socuéllamos.
Lista por Albacete
- Rubén Herrero de Castro, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.
- María Pilar Grande, concejala en el Ayuntamiento de La Roda.
- Faustino Moreno, gerente de Vox en la provincia de Albacete.
Lista por Cuenca
- Iván Vélez Cipriano, que en 2019 se presentó por la provincia de Cuenca y en 2023 lo hizo por Albacete.
- Raquel Quintanilla Blanco.
- Mariano Latorre Cañizares, cabeza de lista de Vox por Cuenca en 2023.
Acto en Talavera
Pese a que este miércoles, Vox ha anunciado algunos nombres de sus listas al Congreso, el líder nacional, Santiago Abascal, presentará a los candidatos al 29-N en un acto público en Talavera de la Reina el próximo lunes 26 de octubre.
El encuentro tendrá lugar a las 19 horas en el Auditorio de Talavera Ferial, ubicado en el Paseo de Fernando de los Ríos del municipio toledano.