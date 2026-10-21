Manuel Mariscal, candidato de Vox al Congreso por Toledo. Javier Longobardo

Estos son los cabezas de lista de Vox al Congreso en las cinco provincias de Castilla-La Mancha de cara al 29-N

El Comité Nacional de Vox ha hecho públicos este miércoles los tres primeros nombres de sus listas electorales al Congreso en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Manuel Mariscal, Ángel López Maraver y Ricardo Chamorro repetirán como cabezas de lista por Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. Rubén Herrero será el candidato en Albacete.

La novedad la protagoniza Iván Vélez, que en 2023 se presentó por Albacete y ahora lo hace por Cuenca, como ya ocurrió en 2019.

Lista por Toledo

- Manuel Mariscal, vicesecretario de Comunicación desde 2016 y diputado en el Congreso desde 2019.

- Rosalba Atilana Guerrero.

- Daniel Arias, presidente provincial de Vox.

Lista por Guadalajara

- Ángel López Maraver, diputado por Guadalajara en el Congreso desde 2019.

- María Yolanda Sanz Pagano.

- Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Lista por Ciudad Real

- Ricardo Chamorro, diputado en el Congreso desde 2019.

- Esperanza Arriaga, asesora de Vox.

- José Luis Romero Hombrebueno, primer teniente de alcalde de Socuéllamos.

Lista por Albacete

- Rubén Herrero de Castro, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

- María Pilar Grande, concejala en el Ayuntamiento de La Roda.

- Faustino Moreno, gerente de Vox en la provincia de Albacete.

Lista por Cuenca

- Iván Vélez Cipriano, que en 2019 se presentó por la provincia de Cuenca y en 2023 lo hizo por Albacete.

- Raquel Quintanilla Blanco.

- Mariano Latorre Cañizares, cabeza de lista de Vox por Cuenca en 2023.

Acto en Talavera

Pese a que este miércoles, Vox ha anunciado algunos nombres de sus listas al Congreso, el líder nacional, Santiago Abascal, presentará a los candidatos al 29-N en un acto público en Talavera de la Reina el próximo lunes 26 de octubre.

El encuentro tendrá lugar a las 19 horas en el Auditorio de Talavera Ferial, ubicado en el Paseo de Fernando de los Ríos del municipio toledano.