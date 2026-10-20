El Gobierno de Page da por finiquitada la reforma de la financiación: "Nació muerta y ya se ha enterrado"

"El proyecto nació muerto y ya se ha enterrado". Así de contundente se ha mostrado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, sobre el intento de reforma de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a comienzos de septiembre con el rechazo de todas las comunidades menos Cataluña y Canarias.

En la rueda de prensa en la que ha ofrecido los detalles sobre el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 aprobado esta semana con el Consejo de Gobierno, el consejero de Page ha dado por amortizado el marco de financiación diseñado por el Gabinete de Sánchez para cumplir su pacto con Esquerra Republicana y que recogía el principio de ordinalidad para Cataluña, es decir, que percibiera más recursos en relación al resto de territorios.

Quien durante los últimos meses se ha destapado como uno de los consejeros de Hacienda más críticos con la reforma, ha confiado en que tras las elecciones generales del 29 de noviembre se forme un Gobierno que "garantice ese principio de igualdad, la suficiencia".

Una vez más, Ruiz Molina ha reclamado que el nuevo marco de financiación tiene que tener "bien definida la población ajustada" para que así se pueda asegurar la "igualdad de financiación por habitante", más allá de la comunidad autónoma en la que vive.

Como miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha, comunidad que según Fedea está infrafinanciada al igual que Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía con el actual sistema, el titular de hacienda ha asegurado que de aprobarse la nueva financiación autonómica en 2027 en los términos que reclaman desde la región, el presupuesto regional podría incrementarse hasta en 1.000 millones de euros adicionales.

Críticas al Gobierno central

En los últimos meses, Juan Alfonso Ruiz Molina se ha mostrado muy crítico con el proyecto de financiación autonómica aprobado por el Ministerio en el CPFF junto a Cataluña y Canarias.

El que pasa por ser uno de los hombres fuertes del Gabinete de Page, explicaba en varias ocasiones y de manera muy gráfica que el proyecto provocaba que Cataluña pudiese "comer a la carta" mientras el resto de comunidades autónomas se veían condenadas a un "menú del día".

El tono de su discurso se elevaba a la salida de la votación del CPFF el pasado 4 de septiembre, cuando llegó a asegurar que si era aprobado por el Consejo de Ministros y llegaba al Congreso de los Diputados, los parlamentarios tendrían que "votar en conciencia" abriendo así la puerta a una posible rebelión de los ocho diputados que aportaba el PSOE de Castilla-La Mancha al hemiciclo.

Unas palabras que días después eran corroboraban a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes próximas a los diputados que aseguraban que estaban dispuestos a frenar "con hechos" la nueva ley si se tramitaba en la Cámara Baja.

Page la dio por amortizada

Sin embargo, este choque de trenes que se antojaba entre el PSOE de Pedro Sánchez y el de Emiliano García-Page, finalmente lo ha evitado el adelanto electoral del 29 de noviembre.

Con las cámaras disueltas por la convocatoria a las urnas, la única vía para su aprobación sería que fuese aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente por la Diputación Permanente del Congreso, como ya pasó con uno de los 'decretos Maricarmen' sobre vivienda.

Un escenario que descartaba el propio Page el pasado 12 de octubre durante su asistencia al acto por el Día de la Hispanidad.

El barón castellanomanchego, que tildó ese supuesto de "atraco" y "hachazo a la igualdad", no creía Sánchez provocara una votación en estos términos porque a su juicio sería "lo más contraproducente para los mensajes de campaña".

Esta tesis ahora la sigue Ruiz Molina incluso con más vehemencia al considerar esta maniobra para cumplir con el pacto alcanzado con Esquerra Republicana como "enterrada".