La Diputación de Toledo pone en marcha otra edición del Campeonato Provincial Pre-benjamín y Benjamín

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha una nueva edición del Campeonato Provincial Pre-benjamín y Benjamín, correspondiente a la temporada 2026-2027, una iniciativa con la que la institución provincial mantiene su compromiso con el deporte de base y con la posibilidad de que los niños y niñas de los municipios toledanos puedan practicar deporte organizado desde las primeras edades.

El campeonato, que se prolongará hasta junio de 2027, contará durante los próximos meses con competiciones de fútbol 8, fútbol sala, baloncesto y balonmano. El fútbol 8 y el fútbol sala estarán dirigidos a las categorías pre-benjamín y benjamín, mientras que el baloncesto y el balonmano serán para la categoría benjamín, ha informado la entidad provincial en nota de prensa.

Podrán participar equipos de centros docentes, ayuntamientos y clubes deportivos. En la categoría benjamín podrán competir los deportistas nacidos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, mientras que la categoría pre-benjamín corresponde a los nacidos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

El programa tiene como principales objetivos promover el deporte entre los escolares a través del ejercicio físico y fomentar valores personales como la cooperación, la sociabilización, la autonomía, el afán de superación, el autocontrol y el respeto hacia los compañeros, los adversarios y los árbitros.

La diputada de Deportes, Pilar Martín, ha destacado "la importancia del deporte como herramienta de formación y convivencia, así como el compromiso de la Diputación con el deporte de base y con la participación de los escolares de toda la provincia".

En este sentido, la responsable provincial de Deportes ha defendido que "el deporte es una herramienta de transformación personal y social" y ha reafirmado el compromiso de la Diputación para "garantizar que todos los niños y niñas de la provincia puedan practicarlo en igualdad de condiciones".

Martín también ha señalado que "nuestros programas incentivan la participación y fomentan la práctica deportiva en chicos y chicas de todas las edades", una filosofía que tiene su reflejo en la continuidad de este campeonato provincial.

Dos fases

El campeonato cuenta con una primera fase comarcal, en la que los equipos se distribuirán en grupos atendiendo a la proximidad geográfica y disputarán una liga a doble vuelta.

Posteriormente se celebrará una fase provincial, a la que accederán los equipos clasificados de las zonas comarcales y que tendrá un sistema de competición de copa.

La Diputación de Toledo, a través de su Servicio de Deportes, asumirá la organización, gestión y desarrollo del campeonato, incluyendo el tratamiento de las solicitudes, la confección de los calendarios, la gestión de horarios e instalaciones deportivas y el seguimiento de los resultados y las clasificaciones.

Además, para garantizar la cobertura de los deportistas participantes, la institución provincial contratará un seguro de accidentes deportivos.

La Diputación también asumirá íntegramente el coste de los arbitrajes de todas las modalidades, mediante convenios de colaboración con las correspondientes federaciones deportivas, así como los gastos de transporte de los equipos participantes que lo necesiten.