El PP critica las listas del PSOE en Castilla-La Mancha para el 29-N: "Retratan el compromiso de Page con Pedro Sánchez"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha criticado que las listas electorales al Congreso y al Senado que el PSOE ha hecho públicas este miércoles "retratan el compromiso verdadero de Emiliano García-Page para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa".

Agudo ha acusado a Page de "hacer teatro" con sus críticas mientras "pone a sus dirigentes a disposición del presidente del Gobierno".

Ya conocemos a los candidatos del PSOE de Castilla-La Mancha con los que Page va a trabajar duramente para que Sánchez siga en el Gobierno de España. Pese a las críticas continuas y al teatro de Page durante estos años contra Sánchez, solo hay que ver quiénes forman parte de las listas electorales en cada una de las circunscripciones. Ha puesto a los suyos a disposición de Sánchez", ha lamentado.

Por ello, ha criticado que Page vaya a "hacer campaña, pedir el voto y votar a Pedro Sánchez".

Agudo se ha referido al caso de la provincia de Toledo, poniendo el foco en que la actual ministra Milagros Tolón y el diputado Sergio Gutiérrez irán juntos en la lista y "trabajarán juntos bajo las mismas siglas para que Sánchez continúe en el Gobierno".

La 'popular' ha cuestionado las recientes declaraciones de Page en las que advertía de que las decisiones que pudiera adoptar Pedro Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso podían perjudicar a Castilla-La Mancha.

"¿Dónde han quedado esas declaraciones? Mientras critica a Sánchez, pone a sus propios dirigentes en las candidaturas socialistas para hacer campaña y mantener al peor Gobierno de la historia de nuestro país", ha denunciado.

Asimismo, ha preguntado a Gutiérrez si se siente orgulloso "de formar parte de las listas de Sánchez, de haber votado durante los últimos ocho años todas las tropelías del presidente del Gobierno y de trabajar ahora para pedir el voto para él".

"El 29 de noviembre nos jugamos mucho: España o Pedro Sánchez. Las candidaturas socialistas dejan claro de qué lado está Page", ha sentenciado.

"El peor resultado de la historia"

Por su parte, el presidente del PP de Toledo y alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha refrendado las declaraciones de Agudo y ha augurado "el peor resultado en unas generales en la historia de nuestra democracia para el PSOE de Toledo por llevar a Tolón como número uno".

"Tolón ha pasado sin pena ni gloria como ministra y será recordada por haber presentado el peor informe PISA de nuestra historia o por los 300 millones que tenían que ser para educación y se transfirieron al gabinete de Presidencia", ha expresado.

Además, le ha reprochado que "no ha movido ni un dedo para contribuir, junto con Junta y Ayuntamiento, a tener ese gran pabellón multiusos que tanto necesita la ciudad".

"A Tolón no la quieren ni los suyos. Incluso en el comité provincial fue la menos votada. A nadie le puede sorprender si el PSOE de Toledo saca el peor resultado en unas generales en toda la historia de nuestra democracia. Motivos hay", ha asegurado.