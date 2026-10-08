La Junta busca reducir la brecha laboral de las personas con discapacidad junto a Fundación ONCE e Inserta

La tasa de empleo de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha se sitúa en el 38,7%, frente al 57,67% del conjunto del mercado laboral regional. Son los datos que ha puesto sobre la mesa este jueves la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la clausura de la Jornada de Convenios de Fundación ONCE celebrada en Toledo.

Franco ha señalado como objetivo acercar progresivamente la tasa de empleo de las personas con discapacidad a la del conjunto del mercado laboral y ha destacado en este contexto el trabajo que desarrollan Fundación ONCE e Inserta para favorecer la inclusión laboral y social de este colectivo.

La consejera ha trasladado el agradecimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha a Fundación ONCE e Inserta por su trabajo para avanzar en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, así como por su participación en las distintas herramientas públicas impulsadas por el Ejecutivo autonómico.

Patricia Franco durante la clausura de la jornada de Fundación ONCE e Inserta. JCCM

"Os necesitamos como sois: gente solidaria, comprometida y gente fuerte con la que compartimos trabajo día a día", ha señalado Franco, quien ha destacado los convenios de colaboración que mantienen ambas partes para seguir avanzando en la inclusión laboral y social.

La titular regional de Economía, Empresas y Empleo ha marcado como objetivo acercar progresivamente la tasa de empleo de las personas con discapacidad a la del conjunto del mercado laboral de Castilla-La Mancha.

Contratación indefinida

Durante su intervención, Franco también ha recordado las distintas herramientas públicas disponibles para favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad, desde el apoyo al empleo protegido hasta la formación y cualificación y la transición hacia el mercado ordinario.

En este sentido, ha informado de que permanece abierto hasta el 15 de noviembre el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la contratación indefinida de personas en entornos inclusivos de trabajo, que cuentan con una dotación de 1,5 millones de euros.

Además, desde este miércoles está abierto durante un mes el plazo para participar en los programas de formación dual de FP en el Ámbito Laboral de la línea CREA, dirigida a personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad. Esta convocatoria cuenta con una dotación de 2,34 millones de euros.

Franco ha puesto estas herramientas a disposición de Fundación ONCE e Inserta y ha destacado la importancia de la colaboración entre las administraciones, las entidades sociales y el tejido empresarial para seguir mejorando las oportunidades laborales de las personas con discapacidad.

La consejera también ha reconocido el trabajo del personal técnico de Fundación ONCE e Inserta en Castilla-La Mancha y su participación en las políticas y programas de inclusión laboral desarrollados en la región.