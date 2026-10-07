El PP de Castilla-La Mancha insiste en que "Page va a trabajar para que Sánchez gane" las elecciones del 29-N

La precampaña electoral del 29-N ya ha entrado, y lo ha hecho de lleno, a Castilla-La Mancha. "No tengan ninguna duda. Page es socialista y va a trabajar para que Sánchez gane y además lo haga con más diputados", ha afirmado la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, durante una rueda de prensa en Toledo.

Un mensaje que ha lanzado solo dos días después de que el presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, dejara abierta su posible participación en la campaña electoral, pero marcando una línea roja: "Lo que no me van a poder pedir nunca es que renuncie a mis ideas, a mis proyectos, a mis argumentos y a mis postulados".



Pese a ello, Agudo ha asegurado este miércoles que Page lleva "ocho años" trabajando para que Sánchez continúe en la Moncloa. "Ha afirmado que nunca va a renunciar a sus principios y a sus ideas. Pues es socialista y va a pedir el voto para el PSOE para el 29 de noviembre", ha añadido la dirigente 'popular'.

Agudo ha extendido también su argumento al conjunto del PSOE de Castilla-La Mancha y, especialmente, a los diputados socialistas de la región en el Congreso. "Durante los últimos ocho años, el PSOE de Castilla-La Mancha ha trabajado para mantener a Sánchez en La Moncloa", ha asegurado antes de señalar directamente a Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE regional y diputado nacional.

"¿O es mentira que el número dos de Page, Sergio Gutiérrez, ha votado todas y cada una de las tropelías de Pedro Sánchez en los últimos ocho años en el Congreso?", ha preguntado.

La dirigente 'popular' ha utilizado además la reciente votación de los decretos de vivienda para reforzar su argumento y ha asegurado que Gutiérrez permaneció de pie y aplaudiendo a Sánchez tras la votación. "Lo vio toda España", ha añadido.

"Los principios de Sánchez son los mismos de Page, ambos son socialistas y el objetivo de Page es más Sánchez, más diputados socialistas en el Congreso de los Diputados, para que Sánchez siga gobernando", ha insistido.

Agudo ha cerrado su intervención situando a cada partido en el tablero electoral: "A 53 días de las elecciones, las cartas están boca arriba. Ya saben dónde están cada uno, Page con Sánchez y el PP y Paco Núñez con Feijóo".

Miguel Zamora, secretario de Acción Electoral del PSOE de Castilla-La Mancha- PSOE

Por su parte, el secretario de Acción Electoral del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ha acusado al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, de estar "enclaustrado en el bulo" y sufrir una "clara fatiga argumental" al centrar sus críticas en la fiscalidad, el agua y el Estatuto de Autonomía.

Zamora ha reprochado al líder del PP regional que lleve "cerca de diez años" anunciando que será presidente mientras cosecha, a su juicio, "los peores resultados" del partido en Castilla-La Mancha.

Sobre los impuestos, ha defendido que el Gobierno de Page ha eliminado las tasas que creó Cospedal y ha acusado a los alcaldes del PP de subirlas en grandes municipios. En materia de agua, ha señalado que Núñez lleva ocho años sin defender los intereses de la región y ha advertido de que los antepondría a los del PP nacional si Feijóo llegara al Gobierno.

Por último, le ha acusado de "engañar a todo el mundo" con su posición sobre el Estatuto de Autonomía, incluidos sus propios diputados, empresarios, sindicatos y colectivos que participaron en el consenso.