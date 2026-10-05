Núñez reta a Page a aclarar si hará campaña "para el PSOE o para España": "Ha estado sosteniendo a Sánchez"

El líder regional del PP en Castilla-La Mancha ha retado este lunes a Emiliano García-Page a aclarar si hará campaña para el PSOE de Pedro Sánchez o para España, después de que el presidente del Gobierno haya anunciado el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.

"¿Para quién van a trabajar de aquí al 29 de noviembre, para el Partido Socialista o para España?", ha preguntado Paco Núñez durante una comparecencia ante los medios celebrada tras el anuncio de Sánchez.

La pregunta tiene como destinatario principal a Page, pero también al conjunto de dirigentes socialistas castellanomanchegos. Núñez ha recordado que los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso han "respaldado" hasta ahora al Gobierno de Sánchez y ha sostenido que, si hubieran decidido antes romper con la dirección nacional, las elecciones "podrían haber sido mucho antes".

"El candidato del PSOE es Sánchez", ha afirmado el líder popular, antes de plantear la disyuntiva con la que pretende marcar el discurso del PP durante la campaña: "Hay dos opciones, o el PSOE o España: no hay más".

La posición de Page resulta especialmente relevante después de que el presidente de Castilla-La Mancha haya celebrado este lunes el adelanto electoral. Page ha asegurado que el bloqueo político que arrastra la legislatura "solo lo podía resolver sinceramente pues la urna, el voto de la gente" y ha considerado que es "una muy buena noticia que la palabra la tenga la gente".

Page no renuncia a sus posiciones

Preguntado también por si participará en la campaña junto a Pedro Sánchez, Page no ha cerrado la puerta, pero sí ha dejado claro que no está dispuesto a aparcar sus discrepancias con la dirección federal del PSOE.

"No me he planteado nada de la campaña, cuando llegue el momento en función de lo que me planteen", ha respondido. Y a continuación ha fijado su condición: "Lo que no me van a poder pedir nunca es que renuncie a mis ideas, a mis proyectos, a mis argumentos y a mis postulados".

Núñez ha utilizado precisamente las diferencias entre Page y Sánchez para elevar su desafío al presidente castellanomanchego. El dirigente popular quiere saber si el socialista regional pondrá el peso de su campaña en sus críticas al presidente del Gobierno o si pedirá el voto para el PSOE en unas elecciones en las que Sánchez será el candidato a la Presidencia.

El líder del PP castellanomanchego ha asegurado, además, que existe en la región una "idea generalizada" de que lo mejor para Castilla-La Mancha sería un cambio de Gobierno en España.

"Ya era hora"

Núñez ha celebrado el adelanto electoral porque "ya era hora" y lo ha presentado como una oportunidad para abrir "la ventana del cambio". A su juicio, la mejor noticia para Castilla-La Mancha sería que tras el 29 de noviembre hubiera un Gobierno presidido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Estas elecciones no van de que gane el PP, van de que gane España", ha afirmado el dirigente popular, que considera que el país "gana si Feijóo es el presidente".

En clave regional, ha defendido que "cuanto mejor le vaya a España, mejor le va a ir a Castilla-La Mancha" y ha asegurado que el resultado de las generales reforzará al PP de cara a las autonómicas y municipales de mayo de 2027.

Sobre las candidaturas del PP en Castilla-La Mancha para el Congreso y el Senado, el dirigente popular ha restado importancia a su composición y ha asegurado que se conocerán más adelante. Para Núñez, la cuestión fundamental ya está decidida: "La cabeza es una y se llama Alberto Núñez Feijóo".