El Gobierno de Page incrementa la presión sobre Pedro Sánchez para que convoque ya las elecciones: "Es el momento"

José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, lo tiene claro: "Es el momento, honestamente, de convocar elecciones generales".

El también secretario general del PSOE de Ciudad Real ha reclamado este domingo a Pedro Sánchez que llame a las urnas después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno y ante la frustración, ha dicho, de "cientos de miles de españoles" que esperaban una respuesta a sus problemas para acceder a una vivienda.

Caballero, durante una entrevista en el programa Julia en la Onda, de Onda Cero, emitido desde Manzanares (Ciudad Real), ha respaldado la posición que ya había expresado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien el viernes advirtió de que mantener la legislatura después de la derrota parlamentaria de las medidas de vivienda pondría la credibilidad del Gobierno en un "altísimo riesgo".

El número tres del Ejecutivo castellanomanchego ha argumentado que el líder de su partido, Pedro Sánchez, debería llamar a las urnas "pensando en lo que ha significado la caída de estos dos decretos y, sin duda, en toda esa gente que se ha quedado frustrada, cientos de miles de españoles que estaban esperanzados, y a los que hay que darles una respuesta".

"La respuesta no puede ser que vamos a esperar unos meses. Yo creo que la respuesta tiene que ser llamar a las urnas", ha insistido.

Su petición tiene además una segunda lectura vinculada al calendario electoral. El dirigente socialista ha defendido la necesidad de "despejar el horizonte" para que las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027 puedan centrarse en los asuntos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

"Cuando lleguen las elecciones de mayo, las municipales y autonómicas, podamos hablar no de la política nacional sino de lo que nos importa en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos", ha argumentado.

"Necesitamos más vivienda"

La vivienda ha ocupado buena parte de la entrevista y Caballero ha defendido una posición basada en aumentar la oferta y combinar los derechos de inquilinos y propietarios.

"Es evidente que los inquilinos tienen derechos y hay que respetarlos, como también hay que saber que en este caso los propietarios también tienen algunos derechos", ha señalado. Por eso, ha apostado por "buscar intereses comunes, evitando la confrontación y el conflicto".

Para el vicepresidente segundo, el problema no puede abordarse únicamente desde el alquiler. "En demasiadas ocasiones centramos todo el problema de la vivienda en el alquiler y no es ese exclusivamente el problema", ha apuntado.

A continuación ha señalado cuál considera que es la cuestión de fondo: "Necesitamos más vivienda, hay que construir más vivienda, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento en Castilla-La Mancha".

Caballero ha destacado las promociones que está impulsando la Junta y la reconversión de algunos edificios administrativos para destinarlos a vivienda. También ha puesto el foco en la modificación de la Ley del Suelo y de la Vivienda de Castilla-La Mancha que se encuentra en tramitación.

El objetivo, ha explicado, es "aflorar, poner en valor, todos los suelos que en estos momentos están dormidos" y eliminar algunas de las trabas que, según ha señalado, se introdujeron después de la burbuja inmobiliaria.

Eso sí, ha advertido de que aumentar la oferta no es una solución inmediata. "Construir una vivienda lleva como mínimo un año y medio o dos años", ha recordado, por lo que ha reclamado abordar el problema "con un ánimo de diálogo y de evitar el conflicto".