Castilla-La Mancha rebaja en un 8,6 % el paro en 2025 y cierra el año con 116.808 desempleados

Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con un 8,6 % menos de personas en las listas de paro en relación al comienzo del año. De esta manera, la región arranca el nuevo ejercicio con un total de 116.808 desempleados, 10.958 menos que hace doce meses y se sitúa como la comunidad autónoma que más ha bajado el paro en niveles porcentuales en este periodo.

Los datos publicados este lunes por los Ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rubrican que por quinto año consecutivo, Castilla-La Mancha rebaja sus cifras de desempleo. Además, marcan un incremento anual del 2,6 % en la cifra de cotizantes en la Seguridad Social, que ya alcanza los 810.304.

Respecto a noviembre, 984 personas han abandonado las listas del desempleo en la región durante el mes de diciembre, lo que supone un -0,8%.

Esta dinámica también proyecta un aumento de 3.018 cotizantes a la Seguridad Social, es decir, un 0,37 % más que en el penúltimo mes de 2025.

A nivel nacional, diciembre deja un recorte de 16.291 personas y sitúa la lista de desempleados en 2,4 millones de personas, 152.000 menos que un año antes.

Bajadas en las cinco provincias

En el mapa regional, las cinco provincias de la región han experimentado descensos en las listas del desempleo, algo por otra parte habitual en el mes de diciembre por el tirón de la campaña navideña.

Albacete lidera de manera porcentual el descenso con 2.478 parados menos (10,5 %), seguida de Ciudad Real con 3.270 personas menos (9,5 %), Toledo con -3.987 desempleados (8,4 %), Guadalajara con -659 desempleados (5,13 %) y Cuenca con -573 personas en las listas del paro (6 %).

En términos mensuales, en Albacete el descenso ha sido de 160 desempleados (-0,76 %), en Ciudad Real el desempleo se ha reducido en 303 personas (-0,97 %), en Cuenca la bajada ha sido de 160 parados (-1,75 %), en Guadalajara de 24 personas (-0,20 %) y en Toledo de 337 (-0,76 %).

De los 116.808 parados que se han registrado en Castilla-La Mancha al final de 2025, dos terceras partes son mujeres. Concretamente, 75.724 desempleados son mujeres (64,8 %) y los 41.084 restantes son hombres.

Además, del total de desempleados, 9.050 son menores de 25 años, de los cuales 4.642 son hombres y 4.408 son mujeres.

Sectores

De los 116.808 parados castellanomanchegos, 83.998 lo están en el sector servicios; 10.311 en la industria; 7.864 parados en construcción; 4.692 en la agricultura y 9.943 en el colectivo sin empleo anterior.

En diciembre, el paro ha bajado en 881 personas en el sector servicios; 125 en la agricultura y en 417 personas en el colectivo sin empleo anterior.

Por contra, el desempleo ha subido en 378 personas en la construcción y en 61 parados en la industria.

En términos contractuales, en 2025 Castilla-La Mancha ha rubricado 640.127 contratos, de los cuales 268.709 han sido indefinidos, es decir, el 41,98 %, mientras que los 371.418 restantes, que suponen el 58,02 %, han sido temporales.

Liderazgo nacional

Respecto al resto de comunidades autónomas, Castilla-La Mancha lidera la variación anual con esa bajada del 8,6 % por delante de Extremadura (8,2 %) y Andalucía y Comunidad Valenciana (8,1 %).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado este dato señalándolo como "una magnífica noticia para empezar el año".

"El objetivo de 2026 es mantener esta línea descendente y a este propósito nos dedicaremos día a día", ha analizado.