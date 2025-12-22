El tercer premio deja 250.000 euros en cuatro pueblos de Castilla-La Mancha con cinco décimos agraciados

Administración en el paseo de la Rosa de Toledo que ha vendido un décimo del tercer premio. Javier Longobardo

El tercer premio del sorteo extraordinario de Navidad ha correspondido al número 90.963 y ha regado con 250.000 euros cuatro localidades de Castilla-La Mancha: Villarejo de Fuentes (Cuenca), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Letur (Albacete) y la ciudad de Toledo.

La suerte ha hecho parada en la región en forma de cinco décimos dotados con 50.000 euros cada uno. Dos de los boletos agraciados se han vendido en el bar Adolfo's de Villarejo de Fuentes.

Poco después, la locura se ha desatado en la administración de la avenida Juan Pablo II de Letur con un décimo agraciado. Otro décimo del tercer premio ha recaído en el despacho de la calle Ramón y Cajal de Moral de Calatrava y de igual forma en el paseo de la Rosa de Toledo cuyo propietario es José Vicente García-Toledano, actual concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Toledo.

A las 11:12 horas y en el cuarto alambre de la quinta tabla, los Aurora y Armín Rodríguez Osorio de la Residencia San Ildefonso han cantado ese 90.963 dotado con 500.000 euros la serie.