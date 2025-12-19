El PSOE recuerda a Paco Núñez solo ha sufrido "derrotas contundentes" contra Page: "Tiene ganas de tocar poder"

El diputado del PSOE, Álvaro Toconar, ha respondido este viernes al líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tras afirmar que el PSOE sufrirá un "ciclón electoral" que también se "llevará por delante" a Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

"Núñez solo ha conseguido que las encuestas le hayan sido favorables desde 2019, porque en las urnas ha sufrido derrotas contundentes al enfrentarse a Page", ha expresado el socialista.

Toconar ha deseado a Núñez que tenga "mucha fe" y siga peleando por que las encuestas "le den de cara", porque es "lo único que ha conseguido".

"Ni Tezanos se creería esto que está diciendo el señor Núñez", ha afirmado, acusándolo de tener ganas de "tocar poder y estar como loco por tener un carguito".

"Al PP le va bien, excepto con Núñez"

Asimismo, ha invitado al 'popular' a "reflexionar" sobre por qué al PP "le ha ido bien en las urnas en las últimas fechas, salvo donde se ha presentado él".

"Que analice si le ha ido bien cuando la cara que se ha puesto al frente ha sido la de Page. Esta reflexión también debería hacerla el propio PSOE", ha sentenciado.