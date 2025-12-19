Núñez vaticina que el "ciclón electoral" también se "llevará por delante" al PSOE de Page en Castilla-La Mancha

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vaticinado que el PSOE sufrirá un "hundimiento" en los sucesivos procesos electorales autonómicos que están por venir, "que se extenderá a las elecciones castellanomanchegas de 2027".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa desde la sede del partido en Toledo, asegurando que este "hundimiento" se iniciará el próximo domingo en los comicios de Extremadura, donde el PP "obtendrá una gran victoria".

"Será otra victoria en una autonomía en la que el voto del PSOE era poderoso. María Guardiola seguirá siendo la presidenta de Extremadura. De aquí al próximo verano lo que vamos a ver son cuatro urnas en las que va a haber cuatro grandes hundimientos del PSOE", ha afirmado, en alusión a los comicios de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Según Núñez, las encuestas también apuntan a un crecimiento importante de Vox, a un crecimiento moderado del Partido Popular, aunque ha reconocido que "tienen el valor que tienen, ya que solo marcan la fotografía fija del momento y no hay que hacerles excesivo caso".

"Pero sí están reforzando la idea demoscópica de que, si el PSOE se hunde en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, se hundirá también en Castilla-La Mancha. El propio presidente regional, Emiliano García-Page, ya ha expresado su temor de que el ciclón electoral que afecta a Pedro Sánchez se lleve por delante a su partido", ha asegurado.

Sanidad

Por otro lado, Núñez ha criticado la "constante traición" de Page a la comunidad tras "11 años sin combatir las listas de espera y negándose a recuperar la carrera profesional".

Tras la aprobación de los presupuestos este miércoles, ha lamentado que "una semana clave para el futuro de la región se ha convertido en una oportunidad perdida por la soberbia del Gobierno socialista de Page".

"Esta forma de actuar es el ADN del socialismo, tanto a nivel nacional con Pedro Sánchez como en Castilla-La Mancha con Page. Es un PSOE que no escucha y que dedica buena parte de su acción política a atacar a quienes no piensan como ellos, en este caso a los alcaldes del PP", ha expresado.

Una actitud que, según el 'popular', se ha evidenciado "gravemente" durante el debate de aprobación de los presupuestos en una sesión que acabó siendo "otra traición a la sanidad pública de Castilla-La Mancha".

"La sanidad debe ser un eje central de cualquier presupuesto porque es la herramienta con la que se planifica el sistema sanitario en el que se cree. Para el PP y para los sanitarios de la región combatir las listas de espera es una prioridad absoluta y la mejor forma de hacerlo es recuperando la carrera profesional", ha asegurado.

"Los mayores tiempos de espera"

Núñez también ha lamentado que Castilla-La Mancha registre actualmente "los mayores tiempos de espera del país para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, mientras que sus sanitarios siguen siendo los únicos de España sin carrera profesional".

Además, ha apuntado a la "fuga de profesionales" a otras regiones derivada de la falta de carrera profesional, lo que "dificulta todavía más la lucha contra las listas de espera y la modernización de la Atención Primaria".

"Los presupuestos para 2026 que tanto celebraba el Gobierno regional confirman que Page no va a hacer absolutamente nada por mejorar la sanidad ni por mejorar las condiciones de los sanitarios de Castilla-La Mancha. El PP seguirá defendiendo una sanidad pública de calidad, con menos esperas y con profesionales reconocidos y respetados", ha sentenciado.