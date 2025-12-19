DOP Montes de Toledo y Eurocaja Rural presentan los AOVE 2025: "Una cosecha de excelencia y de primera calidad"

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Montes de Toledo ha presentado hoy oficialmente el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la nueva cosecha 2025/2026 en un acto celebrado en los Servicios Centrales de Eurocaja Rural en Toledo, con la presencia de autoridades, responsables del sector y medios de comunicación.

El evento ha contado con la intervención de Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural; Elena Escobar Sánchez, directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y Gregorio Gómez López, presidente del Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo.

Durante su intervención, López Martín ha destacado el compromiso histórico de Eurocaja Rural con el sector agroalimentario y con la Denominación de Origen Montes de Toledo, subrayando la posición de referencia internacional que han alcanzado sus aceites por su excelencia y personalidad.

Aceite de Oliva Denominación de Origen Montes de Toledo. Montes de Toledo

"Puede que no sea una gran campaña en cantidad, pero sí lo será en calidad. Gracias al trabajo de los agricultores y técnicos, el aceite de la DOP Montes de Toledo está entre los mejores del mundo", ha afirmado.

Respaldo

El presidente de Eurocaja Rural también ha resaltado la importancia de la colaboración con la DOP y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa formativo 'Aula Virgen Extra', lanzado en 2023, que en 2025 ha impartido cursos de 'Iniciación a Análisis Sensorial de Aceite de Oliva' y 'Técnico de Almazaras', orientados a la profesionalización y optimización de los procesos en las almazaras.

Por su parte, Elena Escobar ha subrayado la relevancia de garantizar precios que permitan la rentabilidad de los cerca de 8.500 olivicultores de la zona, así como la importancia de la DOP Montes de Toledo, que celebra este año su 25º aniversario y abarca 128 municipios de Toledo y Ciudad Real. "Veinticinco años después, la DOP tiene más sentido que nunca y sigue siendo la bandera de nuestros aceites", ha afirmado.

Cata guiada de aceite que se ha llevado a cabo. Montes de Toledo

Gregorio Gómez López, presidente del Consejo Regulador, ha destacado el respaldo de Eurocaja Rural y de la JCCM y ha recordado que la DOP comenzó apostando únicamente por la variedad cornicabra, un "auténtico atrevimiento" que se consolidó como éxito.

Este año, la cosecha se espera media, con unos aceites intensos, equilibrados y con gran personalidad, procedentes de unas 10.000 hectáreas de olivar y más de diez millones de olivos repartidos en 30 almazaras de la zona.

Cata guiada

El acto ha concluido con una cata de AOVE, guiada por Enrique García-Tenorio, director del Consejo Regulador. Los asistentes pudieron apreciar un aceite de color verde brillante, con intenso frutado, aromas a hierba fresca, alcachofa, almendra verde y cáscara de plátano.

"Un aceite muy equilibrado y bien conjuntado, capaz de transformar cualquier receta con solo un pequeño aporte, intensificando el aroma y realzando el sabor del plato", ha destacado García-Tenorio.

Con esta presentación, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con el sector agroalimentario, apoyando la competitividad y consolidando la proyección internacional de los aceites de oliva virgen extra de Castilla-La Mancha.