La primera estatua de Toledo para una mujer "ni reina ni santa" salda una vieja deuda: "Fue una importante feminista"

El presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de las Cortes regionales y el alcalde de Toledo inauguraron la estatua el pasado 2 de diciembre. Javier Longobardo

La reciente inauguración de la estatua dedicada a María Pacheco ha cancelado la deuda histórica que Toledo contrajo con su ilustre vecina hace más de cinco siglos. El monumento, financiado por las Cortes regionales y presentado el pasado 2 de diciembre, honra la memoria de una líder pionera y restaura la dignidad de una figura esencial de la historia de España: su desempeño en la revuelta de las Comunidades anticipó la llegada de la mujer a las más altas responsabilidades políticas.

Nacida en Granada en el seno de una familia de nobles, se casó con Juan de Padilla y mantuvo viva la rebeldía después de la victoria realista en la batalla de Villalar, celebrada en abril de 1521. Aunque las tropas de Carlos I decapitaron a los líderes comuneros, también a Padilla —el militar al frente del levantamiento de Toledo—, la ciudad prolongó su resistencia durante varios meses bajo el liderazgo de su viuda.

Una década después de la instalación de la efigie de Padilla, la escultura de Pacheco completa el homenaje pendiente de la ciudad castellana a dos de sus valedores. En diez años, "Toledo ha pasado del baldón por la ausencia de tributo a los héroes comuneros, a tener ahora el doble que el resto de las ciudades castellanas", ha comentado el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Eduardo Sánchez Butragueño.

La capital autonómica, elogiadora por partida doble, adelanta tanto a la Segovia que presume de Juan Bravo como a la Salamanca que recuerda a Francisco Maldonado.

Pacheco se ha convertido en "la primera mujer en ser homenajeada con una escultura en Toledo con nombre propio, sin ser ni reina ni santa", ha añadido Sánchez Butragueño. El creador de la iniciativa Toledo olvidado recuerda que la ciudad expone a Santa Teresa, Santa Beatriz de Silva o la reina Isabel la Católica, también un "homenaje genérico" a todo el colectivo femenino en el Paseo de la Vega; sin embargo, la primera “mujer civil” que gozará de efigie propia será la Leona de Castilla.

De la líder comunera, Sánchez Butragueño ha destacado que "nunca fue perdonada, ni amnistiada". Pacheco se puso al frente de la revuelta en Toledo con unos 25 años y con la derrota final de las Comunidades tuvo que huir a Oporto, donde "murió, desgraciadamente, también bastante joven", en 1531.

La satisfacción del académico por el memorial recién inaugurado es compartida por Pedro Manuel Soriano, portavoz en la provincia de Toledo del Partido Castellano-Tierra Comunera. "Estamos muy contentos de que, por fin, 500 años después, María Pacheco pueda tener un homenaje como se merece".

No obstante, desde el castellanismo han retrotraído su petición de talla a 1988. "Nos sentimos un poquito responsables de que esté ahí; hemos apretado todos estos años", ha añadido.

Pese a la alegría por el monumento erigido, Soriano ha lamentado que nadie del movimiento por una Castilla unida fuera invitado a la inauguración. También ha afeado "que se hiciera un martes por la mañana, que es un día malísimo para que la gente pueda asistir".

Desde el Partido Castellano han recordado que la estatua de Pacheco se destapó "una tarde" de marzo de 2015, con Emiliano García-Page de alcalde, y que fue Fundación Soliss la entidad que la costeó. El Ayuntamiento de Toledo, por tanto, ni pagó aquella ni ha sufragado esta. "Las dos han sido regalos, nos gusta recalcarlo". La formación ha criticado al actual Ejecutivo municipal de Carlos Velázquez por "sacar pecho" de un obsequio de la Cámara autonómica.

Precursora y feminista

Asimismo, Soriano ha definido a la mujer inmortalizada como "una de las feministas más importantes de la Edad Moderna en Castilla, en España y en el conjunto de Europa". De su carrera política y militar, ha resaltado el "coraje" que supuso "asumir el mando de una guerra que prácticamente estaba perdida" y de, una vez se consumó la derrota, "decidir que ella sería la última en salir de Toledo, algo que no se ve habitualmente".

Fue Pacheco una mujer políglota e instruida en ciencias, números y artes que, pese a su posición y formación, "renunció a sus privilegios por seguir sus ideales".

Saldada la reparación pendiente, el portavoz provincial del Partido Castellano ha solicitado la creación de "un centro de interpretación de la Guerra de las Comunidades" y la apuesta por la inclusión de "una parte importante del movimiento comunero" en algún museo de Toledo. "Hay muchos edificios que se pueden aprovechar para este tipo de cosas", ha subrayado.

Las Comunidades de Castilla devinieron en "la primera revolución moderna de la historia". El levantamiento se acompañó de un proyecto reformador, una suerte de Constitución que más de dos siglos inspiró a las normas fundamentales de Estados Unidos y Francia. Soriano ha defendido un legado que aspira a proyectar; a su partido le gustaría "que se explique qué fue esta revolución y qué supuso en los siglos posteriores".