Castilla-La Mancha apoya un pacto de Estado por la emergencia climática y pide que venga con "recursos"

La consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha mostrado su apoyo a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática, y ha subrayado que dicho acuerdo debe ir acompañado de recursos económicos para ser efectivo.

"Todos los esfuerzos que se puedan sumar son positivos y tiene que haber una predisposición de todas las instituciones, no solo de voluntad, sino de poner recursos encima de la mesa", ha señalado en declaraciones a los medios desde el Centro Operativo Regional de Lucha Contra Incendios Forestales.

Padilla ha recordado que ya existe una ley de cambio climático a nivel nacional y que Castilla-La Mancha cuenta con medidas propias y compromiso para combatir sus efectos.

En materia de incendios, la portavoz ha descartado que el fuego originado el pasado 17 de julio en Méntrida (Toledo), que arrasó 3.189 hectáreas, siendo 1.500 en el municipio madrileño de Villamanta, fuera intencionado.

Investigación

Las primeras investigaciones apuntan a una imprudencia, al haberse iniciado en una cuneta. En su extinción participaron 63 medios y 257 efectivos de Castilla-La Mancha, Madrid, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Asimismo, ha informado de que se han tomado declaración a cuatro personas por dos incendios registrados este verano en Cuenca, que podrían haber sido provocados.

Incendios forestal Shutterstock

La consejera ha advertido además de la situación "excepcional" de riesgo extremo de incendios en la región durante los días 18 y 19 de agosto, debido a altas temperaturas y a la entrada de fuertes vientos del oeste con rachas de hasta 90 km/h, lo que puede complicar cualquier conato.

Precaución

Por ello, ha recordado la prohibición de realizar actividades que puedan generar fuego o chispas, como encender hogueras o utilizar maquinaria en el campo.

Padilla ha pedido la colaboración ciudadana para extremar las precauciones, ya que incluso un simple vidrio abandonado puede provocar un incendio en las actuales condiciones.

Reconocimiento

Asimismo, ha destacado la labor de los profesionales del dispositivo regional y la cooperación de brigadas castellanomanchegas en la extinción de incendios en otras comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura.

Finalmente, ha puesto en valor el refuerzo de medios y personal realizado en la última década en Castilla-la Mancha bajo el Gobierno de Emiliano García-Page, y ha señalado que Geacam y el Infocam son reconocidos como ejemplo de gestión y organización en la lucha contra el fuego.