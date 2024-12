PSOE y PP comienzan el deshielo para retomar las negociaciones rotas del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha

Se abre una vía de diálogo entre el PSOE y el PP para desbloquear el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha. Como adelantó EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, los dos principales partidos de la región han iniciado ya el "deshielo" para retomar en este mes de diciembre un proceso negociador que se rompió pasado mes de octubre y superar una situación de quiebra política con la que tanto socialistas como populares se sienten incómodos.

Después de algunos contactos preliminares, PSOE y PP han dejado claro públicamente este jueves su voluntad de recuperar la negociación y afrontar en una próxima reunión, antes de fin de año, el único punto que separa a ambos partidos, y que no es otro que establecer la horquilla de diputados que deben tener las Cortes de Castilla-La Mancha en el nuevo Estatuto, cuya reforma es uno de los grandes objetivos de esta legislatura.

Esta es la clave de la ruptura y el escollo más importante que la negociación debe superar, ya que, como se recordará, después de un alto consenso alcanzado hasta en 40 enmiendas, todo saltó por los aires cuando el pasado 25 de octubre el PP planteó por sorpresa una propuesta, conocida como la "enmienda 41", para limitar a 35 la horquilla de diputados, en lugar de los 59 que hasta ese momento ambos habían acordado.

Núñez, dispuesto

El secretario de Organización del PSOE castellano-manchego, Sergio Gutiérrez, ha anunciado este jueves desde las Cortes que llamará al PP antes de finalizar el año para recuperar este diálogo, una iniciativa a la que ha respondido directamente el presidente regional de los populares, Paco Núñez, asegurando, también en el Parlamento regional, que su partido "acudirá" a esa llamada si los socialistas "quieren retomar el trabajo".

Un acercamiento que anuncia la vuelta a la mesa negociadora un mes y medio después de la ruptura. Gutiérrez, no obstante, ha matizado que el PSOE "exigirá" al PP el cumplimiento de todo lo acordado en la negociación, incluida la horquilla de 59 escaños que se había pactado. "Exigiremos el cumplimiento de ese acuerdo, si no, obviamente, habrá que revisar todo lo pactado, porque bien sabe Paco Núñez "todo lo que firmamos que nosotros hemos cumplido y él no".

El número dos del partido que lidera Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha ha reprochado al PP su "falta de palabra", recordando que ese acuerdo fue "consagrado en una reunión entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición".

Sergio Gutiérrez, este jueves ante los periodistas en las Cortes regionales.

Paco Núñez, este jueves en las Cortes comparece ante los periodistas.

El único escollo

Para Sergio Gutiérrez es un "insulto que este sea el único escollo para que el PP no cumpla con lo pactado" cuando de lo que se trata es de sacar adelante un nuevo Estatuto de Autonomía que "blinda los derechos sociales, mejora la institucionalidad y es un salto adelante en las posibilidades de desarrollo de Castilla-La Mancha".

"Reivindicamos hoy el espíritu de la Constitución, que es el espíritu de la convivencia, de respetar los pactos, de los acuerdos transversales por la defensa del interés general para que el Partido Popular, si tiene ese espíritu constitucional, si les queda algo de ese espíritu constitucional, atienda bien cumplir con lo pactado y con lo firmado", ha remarcado el número dos de los socialistas en la región.

Por su parte, Paco Núñez ha mostrado la disposición de su formación a nivel regional para negociar el nuevo Estatuto "si el PSOE o el Gobierno quieren retomar el trabajo". "Cuentan con el PP para convocarnos porque acudiremos a la mesa a trabajar por el futuro de Castilla-La Mancha", ha señalado Núñez a preguntas de los medios.

Superar la ruptura

"Solo tienen que convocarnos, pero no vamos a participar de una negociación radiada o televisada, porque me parece que eso es justo lo contrario a una negociación", ha avisado el dirigente regional popular sobre la necesidad de que la mesa de trabajo desarrolle su función de forma discreta.

En este sentido, Núñez ha avisado de que no va a participar de una negociación del Estatuto de Autonomía "a través de los medios de comunicación". "Creo que nadie negoció ningún asunto serio a través de la prensa, sino que se negocia en una mesa, con coherencia, con inteligencia, con lealtad y con trabajo", ha finalizado.

En este contexto, y pese a las discrepancias y cruce de acusaciones, todo parece dispuesto para volver a la negociación y dar carpetazo a la ruptura. El tercer partido de las Cortes regionales, que es Vox, no quiere participar, sin embargo, de este diálogo y critica la negociación.

Vox queda fuera

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno, ha incidido este jueves en que "la única intención" del PSOE y el PP para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es "aumentar el número de diputados".

A juicio de Moreno, el PSOE "está aumentando continuamente el gasto político cuando peor lo están pasando los españoles, cuando se han subido todos los precios, el encarecimiento de las cestas de la compra, cuando muchas familias tienen más difícil llegar a final de mes con la subida de la luz, la subida del gas, cuando las empresas están cerrando muchas por pérdidas".

De manera que, según el líder regional de Vox, "no podemos consentir que se siga aumentando el gasto político como está haciendo el PSOE con el aval y el apoyo del Partido Popular", ha zanjado.