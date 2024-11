Page indigna al PP usando el término "riada" para valorar la victoria de Trump: "Rectifica, Emiliano"

El PP de Castilla-La Mancha ha mostrado su indignación y ha pedido una rectificación al presidente regional, Emiliano García-Page, después de que este miércoles haya valorado la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos utilizando símiles como "riada" o "no llegar al río".

Unos términos que Page ha pronunciado para responder a los medios de comunicación durante una visita que ha realizado a la localidad guadalajareña de Villel de Mesa, precisamente una de las afectadas en Castilla-La Mancha por la DANA de la pasada semana.

"Otra vez Page utilizando un muy desafortunado símil político que demuestra su poca sensibilidad y que está más pendiente de conseguir un titular que de su gente. Hablar de riadas en política, y en estos momentos, no tiene excusa alguna. Rectifica, Emiliano", ha publicado el PP de Castilla-La Mancha en su perfil oficial de 'X', antes Twitter.

Sobre la vuelta de Trump a la Casa Blanca, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha asegurado que "cuando se producen unas elecciones y hay un resultado, en este caso un resultado claro, solo procede de felicitar al ganador". Sin embargo, ha reflexionado que "España no tiene nada que envidiar, desde el punto de vista de los conductos democráticos, a lo que he visto que son las elecciones americanas y cómo se conducen los discursos, los mensajes y las influencias electorales en Estados Unidos".

"Espero que a España no nos llegue la riada de manipulación y de problemas que se están viendo en las últimas campañas electorales que ha habido en los Estados Unidos", ha añadido Page, que ha calificado como paradójico y llamativo que exista un "sentimiento muy compartido" que no lleva a pensar "en lo que va a hacer" Trump, "sino en lo que nos gustaría que dejara de hacer o no hiciera".

En ese sentido, Page ha hecho referencia a la posible activación de políticas arancelarias en Estados Unidos que perjudiquen directamente al sector primario de España y de Castilla-La Mancha. "Vienen curvas para la estabilidad y la convivencia en el mundo y vienen curvas para la previsibilidad económica. Deseo a conciencia equivocarme. Esperemos que, nunca mejor dicho, no llegue al río", ha afirmado volviendo a utilizar un símil criticado por los 'populares'.

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apremiado al Gobierno regional a que se ponga a trabajar para que ningún producto de la región "sufra prejuicio" ante la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, tal y como recoge Europa Press, ha señalado que se pondría en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para establecer una estrategia que garantice que los productos castellanomanchegos tengan salida directa en los mercados estadounidenses y no tengan "ningún tipo de problema".

En todo caso, tras reconocer que tiene mucho interés en las elecciones estadounidenses en su condición de "politólogo", ha felicitado a Trump por su victoria, respetando la voluntad y soberanía popular. "Lo que le corresponde a Castilla-La Mancha y a nuestro país es estrechar buenas relaciones entre España y Estados Unidos", ha concluido.