Page apoya a Ribera para subvencionar las desaladoras como alternativa al trasvase: "No hay más opción"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apoyado este lunes desde Glasgow (Escocia), donde se encuentra de visita oficial, el convenio propuesto por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para subvencionar las desaladoras durante 10 años como alternativa al agua del trasvase Tajo-Segura para los regantes de las regiones del Levante. "No hay más opción", ha dicho Page.

"Si Castilla-La Mancha tuviera salida al mar, estaríamos deseando incorporarnos a ese modelo de convenio que propone la ministra Ribera", ha dicho el presidente castellano-manchego, que ha calificado el agua del mar como "una aportación inagotable". Page cree que esta iniciativa de Teresa Ribera recoge los planteamientos que viene haciendo Castilla-La Mancha para el cierre progresivo del trasvase.

La ministra de Transición Ecológica ha enviado una carta el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la que recuerda las "importantes actuaciones" de su Ministerio para impulsar las desaladoras y favorecer a los regantes del trasvase Tajo-Segura. En concreto, Ribera se ha referido a "la firma de un convenio con los regantes para que haya un precio subvencionado del agua desalada durante los diez próximos años".

Proyectos e inversiones

Asimismo, la ministra ha citado "la puesta en marcha de los proyectos, con una inversión global superior a los 700 millones de euros, para aumentar la producción de las desalinizadoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco; construir tres plantas fotovoltaicas anexas a esas desaladoras, con el consiguiente abaratamiento de la factura a los usuarios del trasvase; e interconectar todas esas instalaciones con la red del postrasvase Tajo-Segura".

"Y todo ello, enmarcado en un plan de la demarcación del Segura, que contempla un escenario inversor de unos 3.000 millones de euros, cuyo objetivo es seguir garantizando el abastecimiento urbano y la disponibilidad de agua de calidad a los regantes de esta cuenca", ha subrayado Teresa Ribera.

En este contexto, la vicepresidenta ha expresado su "sorpresa" por las recientes declaraciones de López Miras "sobre un supuesto afán de castigar a los ciudadanos de la Región de Murcia". "Por ello, quisiera que me confirmaras expresamente si el Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor sigue contando con tu compromiso de respaldo o si prefieres prescindir de nuestro apoyo", ha subrayado.

"No hay más camino"

El planteamiento de Teresa Ribera ha sido apoyado por Page: "Me alegro de que vayamos ganando esta batalla y no lo estamos ganando solo en las leyes y en los tribunales, en el Tribunal Supremo, sino que se está ganando también culturalmente, socialmente, porque cada día es más evidente que no hay más camino".

El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado abierto a colaborar en todo lo necesario para favorecer un acuerdo beneficioso para todos: "Me apunto como presidente a echar una mano y ayudar a que nunca falte agua a nadie en España", ha dicho Page, dejando claro que, a su juicio, "no hay más opción que la que se está planteando ahora, con lo que dice la ministra, que en el fondo viene a recoger buena parte de los planteamientos que nosotros hemos dicho".

En este sentido, el presidente de la Junta reafirma su buena disposicion a colaborar: "Si hay que hablar de precios, si hay que hablar de costes, yo creo que es razonable poderlo hacer. Y eso evidentemente permite que puedan satisfacerse todas las demandas. Las de Castilla-La Mancha, que las necesita, y las de Levante".

Fuente inagotable

Page cree que "teniendo una fuente inagotable de recurso hidráulico como es el mar al lado, con la tecnología que hoy hay que es enormemente compatible con el medio ambiente y que al mismo tiempo ha optimizado mucho los recursos y los costes, se trata simplemente de calibrar hasta qué punto se puede subvencionar".

"Tiene que entender la gente que estaríamos cambiando el agua que ya subvenciona España del Tajo, porque no es un agua que esté pagándose lo que vale, se está pagando mucho menos de lo que vale en el Levante, lo estaríamos cambiando por agua del mar", afirma el presidente Page.

"Evidentemente, eso tiene unos costes en la desalación, pero esta alternativa está siendo ya muy utilizada en el mundo. Los tiempos van en esta dirección", ha concluido el líder castellano-manchego.