Paco Núñez: "Si queremos echar a Pedro Sánchez es vital concentrar el voto en el Partido Popular"

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, se ha echado a la espalda la campaña electoral de su partido en la región con vistas a las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio. Con distintos actos cada día, el líder de la oposición castellano-manchega pregona a lo largo y ancho de la comunidad autónoma, como lo hace en esta entrevista que ha concedido a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, la importancia del Parlamento Europeo en la vida diaria de los castellano-manchegos, especialmente de aquellos que se dedican a la agricultura y a la ganadería.

Asegura, además, que estas elecciones pueden suponer el fin de la era Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España siempre y cuando el centro-derecha aglutine su voto en el PP, por lo que manda una advertencia clara a aquellos que estén pensando en votar a Vox con la intención de "echarlo", ya que podrían acabar fortaleciendo al dirigente socialista, según su teoría.

Dice Núñez que no es un problema que ninguno de los cuatros representantes del PP de Castilla-La Mancha esté en los puestos de salida de las listas europeas de su partido -el primero es el albaceteño Santiago Sánchez en el 27-, puesto que la cabeza de cartel, Dolors Montserrat, y el resto del Partido Popular Europeo ya han demostrado, a su juicio, que defienden mejor los intereses castellano-manchegos que la eurodiputada socialista Cristina Maestre, natural de Ciudad Real y candidata a la reelección. De ella asegura que es el rostro del "ultraecologismo" y del "Pacto Verde".

Núñez en un momento de la entrevista. Javier Longobardo

P.– España se ha instalado a lo largo de los últimos años en una especie de ciclo electoral constante y en un estado de agresividad política nunca antes conocido desde la Transición. ¿Teme que este escenario, unido a la lejanía de las instituciones europeas, haga caer la participación en las elecciones del domingo?

R.– Me preocupa la abstención. Es cierto que las elecciones europeas tienen una menor implicación del voto que las convocatorias nacionales, autonómicas o municipales, pero no es menos cierto que es muy importante que el próximo domingo haya una asistencia masiva a las urnas, porque es la única forma que tenemos los españoles de fortalecer nuestra democracia en un momento tan delicado en el que Sánchez la está debilitando.

Estamos viendo cómo el sanchismo trata de copar las instituciones, cómo ataca a la división de poderes, cómo ha atacado, incluso, a la libertad de prensa o a los periodistas que no le ríen la gracia. Por eso animo a todo el mundo a que vaya a votar, porque el voto es lo más sagrado que tenemos y lo que más fortalece a la democracia.

P.– El PP está planteando estos comicios europeos como una nueva oportunidad para hacer caer a Pedro Sánchez. Dígame, ¿qué cree que pasaría con el presidente del Gobierno si sufre una derrota contundente?

R.– Puede haber elecciones generales, pero eso pasa porque el Partido Popular consiga una victoria rotunda. Sánchez tendrá una gran debilidad si todas las personas que queremos echarle concentramos el voto en la papeleta del PP.

Hay mucha gente que de manera totalmente lícita y comprensible no quiere a Pedro Sánchez en el Gobierno, pero esas personas tienen que saber que Sánchez será más fuerte cuantas más papeletas haya que no sean del Partido Popular. Ya pasó en Castilla-La Mancha en las últimas elecciones autonómicas. Había mucha gente que no quería que siguiera Emiliano García-Page en el Gobierno, pero dispersamos el voto. Si todos los votos del centro-derecha en Castilla-La Mancha hubieran estado en la papeleta del Partido Popular, hoy tendríamos un par de diputados por encima de la mayoría absoluta.

Por lo tanto, si queremos forzar a Sánchez a que haya elecciones generales para poder echarlo del Gobierno de España es vital concentrar el voto en el Partido Popular.

P.– ¿Está diciendo que votar a Vox acaba siendo beneficioso para Pedro Sánchez?

R.– Con total naturalidad. Hay personas que, de buena fe y con su mejor voluntad porque lo que quieren es echar a Sánchez, están pensando en votar a Vox o a otras opciones que puedan aparecer en la derecha, pero hay que decirles que ese voto puede hacer fuerte a Sánchez.

A Sánchez le conviene dividir el voto de la derecha y que el resultado sea de menor distancia entre el PP y el PSOE, para construir así un relato de que él ha conseguido empatar las elecciones y que sus políticas han sido refrendadas.

En este momento concreto, en estas elecciones concretas, solo el voto al Partido Popular puede servir para forzar a Sánchez a convocar unas generales.

P.– El PP El líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no ha cerrado la puerta a la posibilidad de explorar una posible moción de censura contra Sánchez, que para ser exitosa tendría que contar con el apoyo de Junts. ¿Qué condicionantes deben darse para llevarla a cabo?

R.– Feijóo lo único que ha dicho es que la moción de censura puede ser un instrumento muy útil en el momento adecuado. A partir de ahí, hay una serie de medios de comunicación que han querido interpretar estas palabras para tratar de enfangar la campaña. Esto es muy del PSOE.

La realidad es que la mejor moción de censura pueden llevarla a cabo todos los españoles el domingo en las urnas, porque yo lo que creo es que hay que echar a Sánchez más pronto que tarde y que hay que hacerlo votando al PP.

Paco Núñez gesticula durante una de sus respuestas. Javier Longobardo

P.– Las políticas comunitarias son fundamentales para el sector primario, el gran motor económico de Castilla-La Mancha. ¿En qué puede ayudar el Partido Popular Europeo a los agricultores y ganaderos de la región?

R.– La PAC, por puro procedimiento, tiene que ser ahora revisada. Si hay una mayoría del PP en Europa, la revisión irá encaminada hacia la rentabilidad en el campo, hacia el aprovechamiento del agua hacia una renta garantizada para los agricultores y los ganaderos. Si la reforma de la PAC es liderada de nuevo por los socialistas, los ecologistas y los comunistas seguirá sustentada en el Pacto Verde, con unos ecorregímenes incumplibles y con recortes.

Mientras que el PSOE y su eurodiputada Cristina Maestre apoyaron esta PAC, mientras que Page fue a Bruselas a decir que era maravillosa aunque algunos le dijimos que era perjudicial para Castilla-La Mancha y que recortaba entre el 4 % y el 20 % de la renta media a los agricultores, el Partido Popular español rompió la disciplina de voto y no la apoyó.

Por lo tanto, para el futuro de la agricultura y de la ganadería, para el futuro del agua en Castilla-La Mancha, es vital que haya unas posiciones mayoritarias del Partido Popular en Europa. Solo así podremos alejarnos del Pacto Verde, de los ecorregímenes y de las políticas ultraecologistas que hoy lidera el Partido Socialista.

P.– Usted ha calificado a la candidata socialista Teresa Ribera como "ultraecologista" y "enemiga del futuro de Castilla-La Mancha". ¿Por qué?

R.– Porque Teresa Ribera, que es la vicepresidenta de Sánchez, ha dicho cosas como "si por mi fuera prohibiría los toros y la caza". ¿Queremos los castellano-manchegos que esta sea la voz mayoritaria de España en Europa o queremos que sea la de Dolors Montserrat, la candidata del PP, que es experta en derecho agrario comunitario y que ha dicho que es fundamental que haya una agricultura y una ganadería sostenible y rentable? Es que son dos modelos contrapuestos.

Las políticas ultraecologistas, las políticas radicales que ha implementado el PSOE en Europa, no benefician para nada nuestro desarrollo económico, nuestra rentabilidad en el campo. Para que no haya ninguna duda, entre los ecologistas y los agricultores y ganaderos yo me quedo con los agricultores y ganaderos, porque son ellos los mayores defensores de la sostenibilidad y del medioambiente, porque los necesitan para vivir.

P.– El líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado un Pacto Europeo del Agua con el que financiar infraestructuras hídricas en nuestro país. ¿Qué inversiones concretas necesita Castilla-La Mancha para poder disponer de más agua?

R.– Mi postura sobre el agua es clara. Defiendo que Castilla-La Mancha tenga agua suficiente para poder abastecer sus riegos, su agricultura, su ganadería, su crecimiento logístico e industrial y su consumo humano. Y defiendo que hasta que esto no suceda no pueda haber agua para otros territorios, pero eso pasa por el cumplimento del Plan Regional del Agua, por un Plan Hidrológico Nacional y también por un Pacto Europeo por el Agua que garanticen el recurso a territorios secos como lo es Castilla-La Mancha.

Por eso defendemos la creación de la figura del comisario de Agua en Europa, para que se tome consciencia de que mientras que hay regiones europeas tremendamente lluviosas en las que incluso hay que aplicar ecorregímenes para no ahogar el cultivo, existen otras como Castilla-La Mancha en las que hacen falta inversiones para garantizar sus necesidades presentes y futuras en la agricultura y en la ganadería, para garantizar su crecimiento social e industrial.

Las manos de Paco Núñez. Javier Longobardo

En Castilla-La Mancha necesitamos inversión en regadíos y en nuevas presas, como por ejemplo la de Montizón, que tiene 15 hectómetros cúbicos concedidos en el Campo de Montiel y que no se construye. Si queremos una agricultura y una ganadería fuertes, si queremos disponer de una despensa europea, el sur de Europa necesita un agua que en el norte sobra.

P.– ¿Está planteando trasvases de agua entre los distintos países europeos?

R.– No sé si es lo que se está planteando. Lo que digo es que hay que conseguir que la Europa seca, en la que Castilla-La Mancha se encuentra de lleno, tenga agua suficiente para poder producir con rentabilidad sus productos agrícolas y ganaderos, porque sin agua el campo no es rentable nunca.

Aquí llevamos demasiado tiempo oyendo al Partido Socialista hablar de agua, pero en 40 años no ha solucionado un solo problema. Page lleva nueve años como presidente y no ha regularizado un solo pozo prioritario en la Mancha, no ha garantizado nuevos sistemas de recogida de aguas para el Campo de Montiel, no ha invertido dinero en políticas de regadíos, no ha solucionado los problemas del Alto Guadiana...

Mientras que en la Comunidad Valenciana con Carlos Mazón ha implementado una política de impuestos cero a la agricultura y mientras, en Castilla-La Mancha a Page le preocupa muy poco que el agricultor no llegue a final de mes y solamente le preocupa generar polémicas artificiales contra Pedro Sánchez porque cree que le pueden dar votos.

P.– Usted ha sido muy crítico con la gestión que el Gobierno de Page ha hecho de los fondos europeos llegados tras la pandemia, asegurando que no han tenido "la repercusión necesaria". ¿Qué papel debería jugar en Castilla-La Mancha el dinero de Europa en los cinco próximos años?

R.– Más allá de que el 60 % de la legislación que le afecta a un castellano-manchego ya procede de Europa, las elecciones europeas del domingo son fundamentales para que Castilla-La Mancha avance, progrese y genere empleo, empresas industria y oportunidades de la mano de los fondos europeos.

Lamentablemente, de los más de 1.600 millones que han llegado a Castilla-La Mancha desde Europa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de Page solamente ha implementado un 14 % de esa cantidad. La gestión ha sido nefasta y eso es una pérdida de oportunidades terrible que tenemos que cortar.

El dinero europeo no ha llegado al autónomo, no ha llegado al agricultor ni al ganadero, no se ha utilizado para luchar contra la despoblación, no se ha invertido ni un solo euro en mejorar las autovías o en crear nuevos desarrollos logísticos. ¿Por qué? Porque Page ha utilizado los fondos europeos que para su presupuesto de la Junta, para sus gastos. A mí no me interesa que la Junta de Comunidades se beneficie de los fondos europeos, sino que lleguen al ciudadano, al autónomo, a la pyme, al agricultor y al ganadero, al joven emprendedor... Eso no ha sido así y es un drama.

Núñez responde a Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

P.– El PSOE ha dicho de usted que "no pinta nada en Génova" por no haber conseguido que ningún representante del PP de Castilla-La Mancha esté en los puestos de salida de las listas europeas. ¿Fue una decepción?

R.– Haré dos reflexiones. La primera es que me hubiera encantado que Emiliano García-Page hiciera campaña en estas elecciones europeas, porque es el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y los líderes de los grandes partidos tienen que entrar en campaña cuando hay unas elecciones. Yo lo tengo claro: si hay una campaña electoral que afecta a mi tierra, voy a entrar en campaña electoral. Él no lo está haciendo y tendrá que decir por qué. Feijóo, por cierto, ha estado dos veces en Castilla-La Mancha durante esta campaña electoral, que es algo que no pueden decir muchas comunidades autónomas.

La segunda reflexión es que cuando ha habido que defender en Europa a los sectores de la lavanda y el lavandín, por ejemplo, lo ha hecho Juan Ignacio Zoido. Cuando ha habido que defender que el etiquetado del vino no fuera como el etiquetado del tabaco lo ha defendido Dolors Montserrat. Sin embargo, quien ha liderado las políticas del Pacto Verde, los ecoregímenes o el ecologismo radical ha sido Cristina Maestre.

Si Cristina Maestre es quien va a representar a los castellanos-manchegos en Europa, que Dios nos pille confesados. Teresa Ribera también ha dicho cuál es su posición: prohibir la caza y los toros. Por lo tanto, que a los castellano-manchegos nos representen Dolor Montserrat, Juan Ignacio Zoido o los compañeros del Partido Popular Europeo me deja mucho más tranquilo que si nos defienden Cristina Maestre o Teresa Ribera.