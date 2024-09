La exconcejal toledana Helena Galán recibe una grave amenaza anónima y pide a la Policía que actúe

Helena Galán, exconcejal de Participación Ciudadana y Transparencia en el Ayuntamiento de Toledo entre 2015 y 2019 con Ganemos, recibió este martes una grave amenaza en 'X' (antes Twitter), donde la política -que fue dirigente local de Podemos y actualmente está vinculada a Sumar- mantiene una intensa actividad.

Después de que el agitador y eurodiputado Alvise Pérez denunciase en la misma red social que la Unión Europea "hace millonarios a sus políticos", Galán respondió a dicha publicación pidiéndole que, si quería ser coherente con sus críticas, renunciase a su acta en el Europarlamento, que obtuvo en las últimas elecciones liderando 'Se acabó la fiesta', su propio partido.

"¿Y después de todo esto cuándo dice usted que deja el acta y se va a su casa? Porque no pretenderá que nos creamos que se queda porque usted solo va a cambiarlo todo y, a partir de mañana, l@s eurodiputad@s dejarán de cobrar y los partidos dejarán de recibir los 100.000 euros", argumentó la exedil toledana.

Y después de todo esto cuando dice usted que deja el acta y se va a su casa? porque no pretenderá que nos creamos que se queda porque usted solo, va a cambiarlo todo y a partir de mañana l@s eurodiputad@s dejarán de cobrar y los partidos dejarán de recibir los 100.000€. — Helena Galan 🔻 (@helenag001) September 2, 2024

Un comentario que, a su vez, tuvo una réplica por parte de un tercer usuario de 'X'. Bajo el pseudónimo Jangli Musafir y con la imagen de un gato como foto de perfil, se preguntó con un tono ya muy insultante: "Helena, pedir esto a Alvise y callar sabiendo que (Irene) Montero se está llevando 24.000 al mes, ¿qué es? Esa también dijo que iba a cambiar todo y que cobrar más de 3.000 euros al mes mientras la gente pasa dificultades es reírse de la gente. La hdp lo ha multiplicado por 8".

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y poco después, amparado en su anonimato, hizo un segundo comentario amenazante después de conocer que Helena Galán había formado parte de la Corporación municipal toledana en el pasado. "Ah, que eres ex concejala, otra parásita hipócrita. Llegará el día que os cortaremos la cabeza a todos sin mirar si sois rojos o azules. No falta tanto como crees".

Ah, que eres ex concejala, otra parásita hipócrita. Llegará el día que os cortaremos la cabeza a todos sin mirar si sois rojos o azules. No falta tanto como crees. — Jangli Musafir (@JangliMusafir) September 2, 2024

Unas palabras que han hecho a la castellano-manchega pedir amparo, también desde 'X', tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Policía Nacional, a quienes ha instado a "identificar a este energúmeno antes de que me corte la cabeza o se la corte a alguien".