Los farsantes con frecuencia terminan siendo víctimas de su propia farsa. Acaban por vérseles las costuras y entretelas de sus enredos y sus trampas. En política, como en el teatro, hay papeles que se reparten con esmero. Esta semana el socialismo castellanomanchego, tan simuladamente crítico con Pedro Sánchez, ha representado el suyo con una coreografía casi perfecta, primero con José Bono y después con Emiliano García-Page, dos actores principales del sanchismo que se han metido en la campaña electoral pidiendo el voto para que Sánchez siga en la Moncloa.

Fuera caretas, queda claro. Años de criticar a Sánchez desde el PSOE de Castilla-La Mancha, con Page como protagonista estelar, desembocan en el espectáculo grotesco de estos días de campaña: toda la cúpula socialista de la región pidiendo el voto para Sánchez, al que tanto criticaban. La farsa ha quedado al descubierto: Page y los suyos, tan sanchistas como el que más, piden el voto para Sánchez y votarán para que siga Sánchez. No hay vuelta de hoja: los impostores han quedado en evidencia.

El martes, Bono arropaba a Sánchez en Albacete mientras Page estaba en Bruselas. El viernes, Bono llamaba a la movilización en Santa Cruz de la Zarza. El sábado, mientras el expresidente volvía a subir al escenario en Alcázar de San Juan, Page hacía la campaña electoral a Sánchez en Guadalajara. Cada uno tenía su escenario, y los dos seguían el mismo guion: que Sánchez siga en la Moncloa. A partir de ahí, Bono se ha desmelenado y ha hecho ruta por media España con la misma idea que Page: votarán a Sánchez para que siga Sánchez.

¿Cabe mayor mentira, mayor patraña, mayor estafa política y moral a los ciudadanos? Esos son Bono y Page, y viceversa.

Durante años, Page ha cultivado ante los castellanomanchegos la imagen del barón díscolo, el único socialista capaz de plantarle cara a Sánchez cuando sus decisiones perjudicaban a nuestra tierra, que ha sido casi siempre. Ha hecho de esa pose su marca personal. Page ha advertido, ha censurado y ha alzado la voz desde hace años contra Sánchez. Y ahora, cuando llega la hora de la verdad, se pone el chaleco de campaña para pedir el voto para el mismo hombre al que lleva años señalando. ¡Qué bufonada! La pregunta es inevitable: si todo aquello era tan grave, ¿por qué Page trabaja ahora para que Sánchez siga gobernando? La respuesta es sencilla: porque Page, moral y políticamente, es un engaño permanente a los ciudadanos, y eso lo sabemos bien en Castilla-La Mancha.

Bono, su mentor y patriarca del socialismo regional, al menos ha tenido la franqueza de quitarse él solo la careta. Ha llegado a decir en televisión que votará a Sánchez con más ganas que cuando votó a Felipe González o a José Luis Rodríguez Zapatero. Y en Alcázar de San Juan, Bono le reprochó a González su anunciado voto en blanco y dejó clara la doctrina de la casa: se puede discrepar, pero cuando llega la hora de votar, se cierran filas. Es la disciplina que le exige Bono a González y la que Page se aplica a sí mismo. El maestro Bono proclama el dogma y el alumno Page lo ejecuta.

Que nadie me malinterprete: discrepar del líder y respaldar su candidatura es legítimo, pero, tratándose de asuntos tan graves como los que ha protagonizado Sánchez al frente del Gobierno de España, es incoherente por completo. Y Page es rehén de esa incoherencia y esa contradicción. Por eso, lo que no puede hacer Page es apuntarse ante los ciudadanos el mérito de la rebeldía y, a la vez, hacer campaña para mantener en el poder a quien dice combatir. Eso no es independencia. Es impostura.

Insisto, por tanto, en esta idea clara: que los socialistas no nos engañen más. Los desmarques del PSOE castellanomanchego siempre han sido un gesto para la galería, nunca un compromiso real con los ciudadanos, y ahora lo hemos visto claro. Cuando se trata de los votos, todos los referentes del PSOE empujan en la misma dirección, la que Sánchez marca. Cada voto al PSOE, venga envuelto en la retórica que venga, es un voto para que Sánchez siga, incluidos los de Bono y Page.

Se acaba la campaña y apenas queda tiempo para que acudamos a las urnas este domingo 29-N. Es tiempo suficiente para que Page recupere la coherencia, suba a un atril y pronuncie una frase llana, de esas que todo el mundo entiende: "No quiero que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno". Se lo debe a los castellanomanchegos después de años de criticar a Sánchez. Si no lo hace, demostrado quedará que todo fue una farsa y, como decía al principio, ya sabemos que los farsantes terminan siendo víctimas de su propia impostura. ¿En qué quedamos, señor Page? ¿Contra Sánchez o con Sánchez?

Los castellanomanchegos merecen claridad. Y quien quiera un cambio de verdad sabe que solo hay una papeleta que lo garantiza: la que une el voto en torno a Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular.

Miguel Ángel de la Rosa es senador del PP de Castilla-La Mancha.