Desde el punto de vista religioso actualmente existe un Toledo más vivo y plural que el que refleja la clásica etiqueta de "las tres culturas" del reinado de Alfonso X el Sabio.

La variedad religiosa que nos encontramos en Toledo en 2026 es asombrosa para un espacio tan pequeño . Unas tradiciones llenan las calles en el Corpus; otras se reúnen en la Catedral, en una iglesia del barrio, en una mezquita, una logia, o tras la puerta de los múltiples conventos toledanos. El fenómeno migratorio ha contribuido a enriquecer la variedad religiosa como el ámbito laboral de nuestro país.

En Toledo uno sale a comprar el pan y puede atravesar diez siglos de historia antes de llegar a la tahona, pero la ciudad, sin embargo, no vive solo de sus siglos de historia: también sigue teniendo vecinos que diariamente rezan, cantan, procesionan o guardan silencio en todos los idiomas.

Para conocer su vida espiritual hay que salir del casco histórico hasta el Polígono. Los folletos turísticos ayudan a orientarse, pero no suelen desvelar la rica espiritualidad que tiene nuestra ciudad. Veamos los ejemplos más destacables.

La familia católica ofrece un buen comienzo y una cierta dificultad contable. Si hacemos caso al CIS, más del 28 % de los toledanos se declaran católicos practicantes, lo que sumaría unas 20.000 personas en nuestra ciudad. En la mayoría de sus 20 parroquias, los católicos celebran misas según el Misal romano promulgado en el concilio Vaticano II. En la Catedral y en las dos parroquias mozárabes pervive el rito hispano-mozárabe, una liturgia antigua que gracias a Cisneros sigue manteniendo fieles y celebraciones, se estima que en torno a las 2000 personas. Hay ciudades que conservan su historia en vitrinas; Toledo, además, la lleva a misa.

En San Cipriano se reúne la comunidad greco-católica ucraniana, que celebra misa según la tradición bizantina. Sus iconos nos recuerdan que se puede estar en comunión con Roma y rezar de un modo que a los toledanos les suena tan oriental como los damasquinos. En Santa Úrsula está documentada también una comunidad católica india de rito siro-malabar, heredera de una tradición cristiana nacida muy lejos del Tajo. Quien piense que Toledo terminó de recibir culturas en el siglo XV debería darse una vuelta un domingo por la ciudad.

Queda todavía la iglesia de El Salvador, donde se celebra con el Misal Romano de 1962. No es un quinto rito católico, sino otro uso del rito romano.

La cuenta, por tanto, es de cuatro tradiciones litúrgicas católicas documentadas —romana, hispano-mozárabe, bizantina y siro-malabar—, con dos misales romanos presentes en la ciudad. Explicarlo exige algo más de tiempo que pedir un café, aunque suele ser una excelente conversación para acompañarlo.

Toledo también tiene una rica vida religiosa que transcurre detrás de los muros conventuales. No quiero olvidarme de ninguna…En la ciudad y su arciprestazgo hay 12 comunidades femeninas contemplativas: agustinas, carmelitas descalzas, cistercienses, clarisas, comendadoras de Santiago, dominicas, franciscanas, jerónimas, oblatas y concepcionistas, algunas con más de una casa.

Los monjes cistercienses viven en Monte Sión. A ellos se suman los franciscanos de San Juan de los Reyes, los carmelitas descalzos y otras comunidades dedicadas a la enseñanza, las parroquias o la atención social. Un convento puede ser una maravilla arquitectónica pero conviene recordar que para sus habitantes es, antes que nada, su casa.

En Toledo capital, cuatro grandes congregaciones religiosas mantienen colegios en activo: los Hermanos Maristas, las Carmelitas de la Caridad Vedruna, las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl; además de los centros diocesanos del Arzobispado (Nuestra Señora de los Infantes y Santiago el Mayor) y otros colegios de ideario cristiano como San Juan Bautista-Tavera y el Colegio Mayol.

Luego están las cofradías y hermandades, que hacen visible una fe cultivada durante todo el año. La Semana Santa reúne a las suyas en las calles; el Corpus Christi incorpora cofradías y capítulos a una procesión en la que Toledo parece haber sacado sus mejores galas del fondo de armario de la historia. La antigua Cofradía de la Santa Caridad sigue formando parte de esa vida. Hay estandartes, hábitos y un protocolo que pediría su propia guía de bolsillo, pero también muchas personas que desde bambalinas preparan celebraciones, cuidan imágenes y ayudan a otros cuando no hay público mirando.

Para nuestro retrato del Toledo espiritual, mencionaremos la presencia de las Órdenes de Malta, el Santo Sepulcro y los capítulos del Corpus. Las órdenes históricas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa siguen existiendo como corporaciones, aunque su sede común está hoy en día en Madrid.

Hay también personas y asociaciones que hoy se presentan como templarias en Toledo. Una organización contemporánea, OSMTH España, tiene Toledo como lugar de contacto; varias asociaciones templarias celebraron aquí un acto público en febrero de 2026. Son grupos actuales inspirados en el Temple, no una continuación acreditada de la orden medieval, disuelta en 1312. Tampoco constituyen otra religión o rito para nuestro inventario espiritual.

Fuera del cristianismo católico hay igualmente cristianos que se reúnen cada semana. Toledo cuenta con iglesias evangélicas de distintas tradiciones y con una parroquia ortodoxa rumana dedicada a la Protección de la Madre de Dios. La comunidad ortodoxa rumana y la greco-católica ucraniana comparten raíces litúrgicas orientales, pero pertenecen a iglesias diferentes. Los iconos son una pista estética, no un certificado de identidad.

La fe musulmana tampoco pertenece sólo al pasado de las antiguas mezquitas. La mezquita Attauba y el Centro Islámico La Paz atienden a las comunidades actuales que viven en Toledo. Son representantes de la escuela coránica maleki, de orientación africana y están adscritas a las dos asociaciones musulmanas suníes mayoritarias, Ucide y Feeri respectivamente. En Toledo capital se estima una población musulmana de entre 3.500 y 4.500 personas, aunque no existe un recuento público de cuántas practican regularmente.

En la judería sucede algo distinto : la Sinagoga del Tránsito es hoy el Museo Sefardí y Santa María la Blanca es un monumento visitable, no sinagogas de culto regular. Ha habido encuentros y rezos judíos puntuales, y hay una señalización turística muy visual de la antigua judería, pero no existe una comunidad judía estable que esté actualmente acreditada en Toledo.

Finalmente hasta hay dos logias masónicas en Toledo. Se identifican públicamente la logia Aleph n.º 147, vinculada a la Gran Logia de España, y Tolerancia Toletum, del Gran Oriente Europeo, que admite a mujeres y hombres. Tienen símbolos y ritos propios, aunque la masonería no es una religión ni su rito es comparable al mozárabe o al bizantino. La escuadra y el compás amplían el mapa asociativo de la ciudad; no añaden otra misa al horario del domingo.

La convivencia empieza por algo sencillo: saber que el otro está ahí, llamarlo por su nombre, respetarle y dejarle sitio. En Toledo, donde dos personas con paraguas ya tienen que negociar el paso por una calle estrecha, esta es una forma muy práctica de sabiduría.