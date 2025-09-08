Volver a empezar, volver a aprender

Hay algo profundamente humano en los comienzos. En cada inicio hay una mezcla de ilusión, incertidumbre y responsabilidad. Como cuando alguien empieza un nuevo trabajo, o como cuando una familia se muda a un nuevo hogar. Así es también el comienzo de un nuevo curso escolar: un territorio por explorar, un micromundo que se activa con cada septiembre, lleno de promesas y desafíos.

Volver a las aulas es mucho más que retomar rutinas. Es, en realidad, volver a un espacio en el que se ensaya la vida. Las escuelas, los institutos, las aulas de nuestros pueblos y ciudades son pequeñas sociedades en las que se aprende a convivir, a escuchar, a respetar, a compartir.

Como dice el escritor Johann Hari, "prestar atención es un acto de amor", y en la escuela, cada gesto de atención del alumnado, de las familias y del profesorado es una forma de cuidar y de construir futuro.

Porque el curso no lo empiezan solo los alumnos y alumnas. También comienzan de nuevo sus docentes, que renuevan su compromiso con la enseñanza como quien renueva un voto invisible con la sociedad. Pocas profesiones requieren tanta entrega emocional y tanta preparación continua.

Enseñar no es solo transmitir conocimientos: es acompañar, inspirar y sostener. Este septiembre, más de 33.600 docentes de la educación pública en Castilla-La Mancha afrontan con la misma ilusión de siempre la tarea de abrir caminos de aprendizaje.

Y lo hacen en un entramado de 1.080 centros públicos, a los que se suman colegios concertados, privados y escuelas infantiles municipales, hasta alcanzar los 1.784 espacios educativos donde late, cada mañana, la vida escolar.

También las familias reinician su curso. En cada mochila que preparan, en cada conversación de ánimo antes de cruzar la puerta, en cada reunión o tutoría, se activa un compromiso silencioso: el de colaborar con el profesorado, el de confiar en el sistema educativo y en la comunidad que lo sostiene. Sin las familias, la educación estaría incompleta.

Son ellas las que transmiten los valores que luego la escuela refuerza. Y es en ese diálogo constante donde crece una educación sólida.

No podemos olvidar, además, a quienes hacen posible que el engranaje educativo funcione: el personal de administración y servicios, los equipos directivos, las instituciones que colaboran en proyectos y programas, las asociaciones, las entidades locales, las fundaciones, los profesionales de orientación, de transporte, de comedor escolar, de limpieza, de apoyo educativo…

Cada uno de ellos aporta lo mejor que tiene para que cada niña y cada niño -casi 385.000 alumnos y alumnas en nuestra región- tenga la oportunidad de aprender en condiciones de equidad, dignidad y seguridad.

Decía el filósofo romano Séneca que "no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige". Nuestro puerto, el de toda la comunidad educativa, es formar personas capaces de pensar, de convivir, de crear y de cuidar.

Personas que sepan discernir entre lo urgente y lo importante, entre lo efímero y lo duradero. Personas que entiendan que las normas no son un obstáculo, sino una forma de respeto mutuo. Personas que aprendan a ser libres siendo responsables.

En este nuevo curso, como administración educativa, renovamos nuestro compromiso con la mejora continua, con la innovación, con la inclusión, con el bienestar del alumnado y con el reconocimiento del trabajo docente. Apostamos por una educación que acompañe a cada estudiante según sus necesidades, que valore el talento en todas sus formas y que entienda que la diversidad es una riqueza, no un problema.

Comenzar un curso es, en el fondo, una forma de esperanza. Es creer que siempre se puede aprender algo nuevo. Que siempre se puede enseñar algo mejor. Que siempre hay margen para el esfuerzo, para el descubrimiento y para la empatía.

En nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, quiero desear a toda la comunidad educativa un curso lleno de aprendizajes significativos, de encuentros humanos y de pequeñas grandes conquistas. Que no olvidemos nunca que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y sociedades. Que este curso que empieza sea, para todos y todas, una oportunidad de volver a empezar… y de volver a aprender.

Emiliano García-Page, presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha.