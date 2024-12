Constitución española, pilar de la España democrática

Toledo se une hoy al resto de España en la celebración de este 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Fecha que marcó, hace 46 años, el inicio de la etapa democrática más estable y fructífera de nuestra historia reciente, fruto del consenso, el diálogo y el esfuerzo colectivo de toda la sociedad española. Toledo, ciudad milenaria y cuna de culturas, es un símbolo de convivencia donde se entrelazan las raíces de nuestra identidad como país, un ejemplo de los valores que encarna nuestra Carta Magna.

Hoy quiero detenerme especialmente en los principios que hacen de nuestra Constitución, no solo un texto jurídico, sino un verdadero contrato social que nos une como pueblo y que se definen perfectamente en los artículos 1 y 2, auténticos pilares de la España democrática.

El artículo 1 precisa que nuestro país es un Estado social y democrático de derecho, donde la soberanía reside en el pueblo español. Este argumento, no es solo una declaración de intenciones, sino la base de un sistema que garantiza la igualdad, la libertad y la justicia para todos los ciudadanos.

En artículo 2, por su parte, proclama la indisoluble unidad de la nación española y reconoce, al mismo tiempo, la autonomía de sus nacionalidades y regiones, estableciendo un equilibrio entre unidad y diversidad. Esto nos recuerda, que más allá de las diferencias culturales, lingüísticas o territoriales, compartimos un destino común que nos fortalece como nación.

En Toledo, ciudad que siempre ha sido un ejemplo de integración y encuentro, estos principios adquieren un significado especial. Nuestro legado es la prueba de que la diversidad puede convivir en armonía cuando, ésta, se basa en valores compartidos. La España de hoy, encuentra en la Constitución, el marco que permite la cohesión entre comunidades autónomas, respetando sus particularidades sin perder de vista el interés colectivo.

Sin embargo, estos principios no se sostienen por sí solos. Necesitan del compromiso de todos. La igualdad y la unidad no son conceptos abstractos, sino derechos y responsabilidades que debemos reivindicar y ejercer día a día. Exigen que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades sin importar donde vivamos, así como actuar con solidaridad y diálogo, entendiendo que lo que nos une, es mucho más fuerte que lo que nos separa.

Como alcalde de Toledo, reafirmo mi compromiso con estos valores que nos definen como nación. Los toledanos hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que la unidad no significa uniformidad, sino la voluntad de construir juntos un futuro mejor.

Hoy, en este Día de la Constitución, es el momento de renovar ese espíritu de concordia, conscientes de que nuestra fortaleza radica en nuestra capacidad para trabajar unidos. En un mundo cambiante, donde surgen retos que amenazan la cohesión social y territorial, la Constitución es el ancla que nos debe mantener firmes en nuestros principios.

Carlos Velázquez Romo es alcalde de Toledo.