Me ha venido a la cabeza esta similitud, tras escuchar estos días a Rosa Belmonte en la radio su comparación con los reportajes que otras revistas del corazón sacaron en su día a Suárez cuando estaba en Moncloa.

Es cierto que entonces ¡Hola! o Semana hablaban de la vida del presidente en familia y sacaban también retratos de Amparo, su señora, la gran matrona de los Suárez, que crecían como ha contado su hijo Adolfo en alguna ocasión, correteando por la alfombra del despacho. Sánchez ha salido esta semana en Lecturas y a las charos nos ha puesto atómicas.

Las manos, esas manos fornidas, nervosas, de amasar nata y resolver puzles. Cincuenta sombras de Gray es poco. De ahí que sea tan difícil ganar a Sánchez. Es guapo y, aunque decrépito, quien tuvo retuvo.

Sin embargo, Pedro ha perdido algo de aura que envolvía a los dioses o, directamente, la fortuna. No estoy tan de acuerdo con los estilistas que critican su traje marrón. Para empezar, ni siquiera parecía de tal color. Le sucedía, tal vez, como la túnica del dómine Cabra que tan bien describiera Quevedo para la posteridad.

En realidad, no se sabía de qué color era como tampoco se sabe ciertamente lo que Sánchez teje en su cabeza. Comparto la inquietud con el director de este periódico, al que el trece a uno, como España ante Malta, no le deja dormir. Que recuerde Pedro Jota que nos anularon un gol aquella noche mítica del Villamarín.

Hoy con la ley de nietos y la cortinilla, Sánchez quiere hacerse un Al Gandhur, el árbitro egipcio que nos echó en Corea… Pero hay que ver si España se deja.

Fundamentalmente, Sánchez no es Suárez aunque conserve sus principales dotes de seductor, porque ha hecho justo lo contrario y la Historia lo juzgará por ello. He visto estos días los discursos de los procuradores franquistas cuando hace cincuenta años defendían en las Cortes la Ley de Reforma Política.

Entonces otro Suárez, Fernando, decía en la tribuna que lo que se pretendía con ese nuevo paso era tratar al contrario como oponente o adversario político, pero nunca como enemigo… Pues eso era lo que tantas veces había ocurrido en la Historia reciente de España. Sin embargo, Sánchez se ha empleado a fondo en lo contrario.

También en tribuna parlamentaria, en el acto fundacional de la legislatura comprada a Puigdemont, dijo que se empeñaría en levantar un muro entre españoles… Y fue la única vez que dijo verdad y cumplió. La izquierda sanchista ha cumplido fielmente lo prometido usando las mismas armas y métodos que el nacionalismo.

De ahí que lo indultara sin que le temblara el pulso e hiciera de la necesidad virtud. Ha enfrentado familias, ha elevado la discordia, ha resuelto su destino. Y no es cierto que la polarización o enfrentamiento sea cosa de dos. Se trata de una verdad a medias.

En esto, quien más responsabilidad tiene es el que manda, porque le favorece la hipótesis del "somos más" y el tablero inclinado hacia la izquierda. Sólo que el monstruito de Vox puesto en marcha hace una década, puede que termine dándose la vuelta como Podemos al PP en los años finales marianos.

Sánchez no es Suárez por más que sus apologetas se arroben y las señoras lo admiren. La belleza de mármol es gélida y pétrea. En realidad, eso fue lo que le pasó en el debate a Pedro. Nadie puede hacer lo que no es y Sánchez no es un centrista moderado.

El traje le sienta bien, aunque no se lo vuelva a poner en la vida. Está mejor en Lecturas, entre los rulos de la peluquería con un secador de fondo.