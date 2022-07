Belén Esteban se muestra en plena forma tras recuperarse de la rotura de tibia y peroné que sufrió el pasado mes de abril en un programa en directo.

Una de sus primeras apariciones públicas fue la de la semana pasada en el multitudinario concierto que Rosalía ofreció en Madrid. Gran amiga de la cantante, la Esteban se dejó ver de lo más sonriente, aunque caminando aún con ayuda de una muleta, y no dudó en visitar el backstage tras la actuación para felicitar personalmente a la 'Motomami'.

Tras acabar el show, Belén colgó en su cuenta de Instagram varias fotos. El detalle de una de ellas revolucionó las redes sociales.

Y es que, tal como publicó en EL DIGITAL CLM, la tertuliana publicó dos versiones de su foto con Rosalía en el backstage. En la imagen original aparece con ellas dos Pedro Almodóvar, que se mostró muy amigable con la tertuliana en las gradas. En la otra, siendo la misma imagen, no aparece el cineasta de Calzada de Calatrava. Le recortó Belén Esteban. Pudo hacerlo por humor o porque quería que la vieran sola con la cantante.

El caso es que el asunto fue muy comentado en redes sociales de tal forma que Belén se vio 'obligada' a aclarar que estaba orgullosa de posar con el director castellano-manchego.

Pero, ¿qué le pareció a Almodóvar que la colaboradora de Sálvame le recortase en una fotografía? Es lo que se han preguntado en Libertad Digital y ni cortos ni perezosos se lo han preguntado al propio director, que ha demostrado que no es de este mundo. Almodóvar no tenía ni idea de la foto ni de la polémica que ha suscitado. La primera noticia que ha recibido ha sido por la periodista que le entrevistaba, ante la que ha reaccionado con verdadera sorpresa y con su agria actitud de (casi) siempre: "No sé de qué me estás hablando, hija mía. No me des la vara, mujer, no vi lo de la fotografía".

En LD dicen que estuvo cortante y que no dedicó ni una palabra a Belén Esteban, sobre la que ya comentamos que entre sus aspiraciones no está la de ser "chica Almodóvar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Sigue los temas que te interesan