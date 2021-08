El PSOE saca a la luz un vídeo de Paco Núñez que ha envejecido fatal en pocos meses

Estas palabras quedaron grabadas en vídeo el pasado abril, hace solo cuatro meses, y las pronunció el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante una entrevista que concedió a la agencia de noticias Europa Press: "Si el 1 de septiembre hay un 70 % de la población vacunada yo felicitaré a todos los sanitarios que han trabajado intensamente para que así sea y a todas las administraciones que lo han hecho posible. Sin ningún tipo de rubor. No tengo ningún problema porque lo estoy diciendo a un medio de comunicación que lo recordará".

En aquella fecha el ritmo de vacunación contra el coronavirus, debido a la escasez de viales suministrados por las farmacéuticas, no era el deseado. Sin embargo, la campaña fue adquiriendo ritmo de crucero y España se ha colocado rápidamente como el país del mundo con un mayor porcentaje de población vacunada. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, el pasado 12 de agosto se superó la barrera del 70 % de vacunados con la pauta completa de la vacuna, el porcentaje mínimo que los expertos consideraban necesario para obtener la ansiada inmunidad de rebaño, aunque esa cifra podría resultar insuficiente ante la aparición de nuevas variantes que están complicando el control de la pandemia.

En Castilla-La Mancha, el porcentaje de vacunados con la pauta completa supera ligeramente la media nacional y asciende al 70,9 %, por lo que el PSOE castellano-manchego no ha tardado en pedir a Paco Núñez que cumpla la palabra dada en abril (cuando solo el 8,5 % de los ciudadanos de la región habían recibido la pauta completa) y felicite a sanitarios y administraciones puesto que las previsiones del Gobierno regional en cuanto al ritmo de vacunación no solo se han cumplido, sino que se han superado.

"Hace tiempo Paco Núñez dijo que Page mentía con las vacunas y que si en septiembre estaba el 70 % de la población inoculada sería el 1º en felicitarle. El 12 de agosto superamos el hito. Nuestra sociedad, nuestra sanidad y su gobierno se merecen ese reconocimiento del PP", ha escrito el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo Sergio Gutiérrez, que ha mostrado también el vídeo en el que el líder de la oposición se comprometía contundentemente a ello, algo que todavía no ha hecho.

"¿Qué problema tiene el PP con que la vacuna vaya bien? Ni una fotografía, ni un mensaje en redes de ningún dirigente del PP vacunándose, animando a vacunar o dando gracias: ¿son todos negacionistas o les supera que esto acabe? No puede ser que deseen que todo vaya mal", ha añadido Gutiérrez.

Los argumentos del PP

A preguntas de los medios sobre la petición del PSOE, el propio Paco Núñez respondía: "Me gustaría que el Gobierno de Castilla-La Mancha dedicara más tiempo a la región y menos a Twitter, sería interesante", esquivando pronunciarse sobre si felicitará o no a la Junta.

Además, lamentaba el "triunfalismo" tanto de PSOE como de Gobierno regional cuando Castilla-La Mancha es "la región con mayor tasa de mortalidad y letalidad de toda España", por lo que calificaba su actitud de "poco afortunada".

El número dos de los socialistas castellano-manchegos también ha sido respondido, en este caso a través de Twitter, por los diputados regionales del PP Ana Guarinos y Juan Antonio Moreno Moya. La guadalajareña acusa al Gobierno de Emiliano García-Page de seguir "con su habitual prepotencia y autocomplacencia" y les critica por estar, a su juicio, "borrachos de éxito", recordando que Castilla-La Mancha es la décima comunidad autónoma "en ritmo de vacunación" y en "porcentaje de vacunación entre 12 y 19 años", además de que "solo se ha completado la vacunación al 100 % en los mayores de 80 años".

De su lado, Moreno Moya ha utilizado otro argumento diferente para salir en defensa de su líder. Según el portavoz de sanidad del PP castellano-manchego, Paco Núñez no tiene por qué felicitar a nadie todavía ya que "si sabes sumar, NO está inoculada la vacuna al 70 % de los castellanomanchegos". Así, defiende que el porcentaje del que habla el Ministerio de Sanidad se refiera al conjunto de la población vacunable y no al total de los ciudadanos, una explicación que para nada ha convencido a Gutiérrez, que ha respondido: "Se empeñan en negar la evidencia cambiando, a lo bruto, el sistema de medición de población vacunada, no solo el que sigue Galicia o Madrid sino el resto de países. Y todo por no reconocer que Núñez se equivocó. Qué triste!".

Una nueva y estéril batalla en torno a la vacunación, que objetivamente está funcionando muy bien en todas las comunidades autónomas, sea cual sea el signo político de su gobierno. La Unión Europea distribuye entre los países las vacunas que compra a las farmacéuticas, el Gobierno de España las reparte entre las comunidades autónomas basándose en criterios sanitarios y los servicios de salud regionales ponen todas las vacunas que les llegan gracias al esfuerzo de los profesionales y a la gran aceptación que están teniendo entre la población española, la más comprometida del mundo para acabar con la pandemia. Y todo lo demás es accesorio.