El fiasco de la señora March

Por lo que contaban casi todas las reseñas resumidas en unas cuantas frases promocionales, esta primera novela de Virginia Feito (Madrid, 1988) había sido un rotundo éxito de público y crítica en Estados Unidos. Según contaban, las editoriales estadounidenses se habían pegado por los derechos de edición ya que es una novela escrita en inglés, se había traducido a un montón de idiomas y estaba en marcha la producción cinematográfica de la novela con Elisabeth Moss como protagonista. Las comparaciones con los grandes de la intriga psicológica, como Patricia Highsmith o con la profundidad de Virginia Wolff abundaban. En fin, una novela de intriga que se vendía como churros en América y que tenía el favor de todo el mundo, y además escrita por una nueva escritora española en inglés: irresistible.

Y sin embargo a uno le ha parecido una de esas novelas que resultan previsibles desde el momento en que el personaje principal se pone en marcha y comienza a mostrarse de una manera inequívoca. La autora no oculta en ningún momento el mundo paralelo en que vive la señora March y la forma en que interpreta lo que sucede a su alrededor. No hay misterio que valga porque desde las primeras páginas hasta el final el personaje vive, piensa y actúa con una previsibilidad que solo puede llevar hacia una solución de acuerdo a su mundo.

Claro, que quizás alguien haya olvidado que, si por algo se caracterizan los desarrollos narrativos de maestros del suspense como Patricia Highsmith o Alfred Hitchcock, es por su facilidad para sorprendernos continuamente por el método de hacerse preguntar al lector qué es lo que ocurrirá en la página siguiente, alg que, en ningún caso, uno ha sentido a lo largo de una lectura que solo he acabado para confirmar que desde los primeros atisbos que la autora nos daba de la personalidad de la protagonista absoluta de la novela, estaba desgraciada y aburridamente en lo cierto.

La gracia de la novela es que como está escrita originariamente en inglés y traducida después al español uno no se atreve a juzgar siquiera si Virginia Feito es una gran escritora. Los americanos dicen que sí, y ella seguirá, y hace muy bien, escribiendo novelas y viviendo de su escritura, pero me temo que se ha exagerado algo en la promoción de su libro: toques góticos, rumor interno de Virginia Wolff, revolución de la novela de intriga… en fin, en un caso como este, que solo pretende ser una buena novela de intriga para pasar el rato, solo se pierde un poco el tiempo, si es que ante una novela de género uno espera otra cosa que no sea precisamente pasar el rato y perder o ganar el tiempo.

Virginia Feito. La señora March. Traducción de Gemma Rovira Ortega. Editorial Lumen, 2022. 328 páginas. 19,90€, eBook, 9,5€.

