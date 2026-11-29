España ha votado cambio. Sánchez pierde las elecciones y PP y Vox reciben el encargo de abrir una nueva etapa. Ahora empieza lo difícil: cumplir lo prometido.

Hay noches electorales que son mucho más que un recuento de votos. Son un mensaje y la de este 29 de noviembre es, sobre todo, un mensaje de cambio.

Pedro Sánchez ha perdido en votos, ha perdido en diputados y ha visto cómo el mapa político español se tiñe de azul. No es solamente una derrota electoral: es el agotamiento de una forma de gobernar basada en los equilibrios parlamentarios, las negociaciones permanentes y los cambios de opinión según soplara el viento de sus socios.

La desaparición de Podemos, el retroceso del Frente Amplio y las caídas de Junts y PNV dejan otra fotografía significativa. Aquellos partidos que durante tanto tiempo fueron imprescindibles para sostener al Gobierno también reciben el mensaje de las urnas.

España ha hablado. Ha pedido pasar página. Ha reclamado el fin de una etapa marcada por la polarización, las contradicciones, las promesas incumplidas y los escándalos de corrupción que han ocupado buena parte del debate político. Sánchez se marcha electoralmente derrotado y deja tras de sí una legislatura que difícilmente pasará a la historia por su estabilidad.

Pero cuidado: que nadie confunda el final de una etapa con la solución de todos los problemas.

Ahora el turno es para PP y Vox. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal tienen ante sí una responsabilidad enorme. Los cien famosos días de cortesía democrática son razonables. Hay que dar tiempo a un Gobierno para organizarse, conocer la situación del país y poner en marcha sus primeras decisiones, pero después llega la hora de la verdad.

Y la hora de la verdad consiste en cumplir.

Han prometido regeneración democrática, acabar con determinadas prácticas políticas, reducir impuestos, mejorar los servicios públicos, afrontar el problema de la vivienda y recuperar la confianza en las instituciones. Pues bien, ahora toca hacerlo. No bastará con derogar las leyes de Sánchez, denunciar su herencia o repartir ministerios. Los ciudadanos no han votado simplemente para cambiar a quienes ocupan los sillones de La Moncloa.

Han votado para que cambien las cosas.

Y PP y Vox tendrán que demostrar que saben gobernar juntos, que sus diferencias no están por encima de sus compromisos y que son capaces de ofrecer estabilidad, porque España viene de una legislatura agotadora y no necesita otra colección de enfrentamientos, reproches y crisis políticas.

Tampoco deben olvidar que los votos no son un cheque en blanco. La misma ciudadanía que hoy ha castigado a Sánchez será la que mañana examine la gestión de sus sucesores, y si las promesas se quedan en titulares, si la regeneración se convierte en propaganda y si los problemas siguen esperando soluciones, la decepción volverá a pasar factura.

Esta noche termina una etapa. Sánchez ha recibido el veredicto de las urnas. Ahora empieza el examen para quienes llegan.

Los cien primeros días serán de cortesía. Los siguientes, de resultados. Porque ganar unas elecciones es importante, pero cumplir lo prometido es una obligación.

España ha cambiado de página y queremos que no termine descubriendo que solamente le han cambiado la portada, pero al menos hoy por hoy podemos decir, "chao, pescao".