Han pasado muchas cosas en el debate a cuatro, pero ninguna de ellas hará que cambie casi nada.

Basta con analizar las reacciones de los partidos. El PSOE está contento, el PP también. Y Frente Amplio y hasta Abascal. Los votantes convencidos de cada uno, también. Es bueno que haya estos pequeños momentos de felicidad autoimpuesta y compartida.

Y eso que Abascal tenía su propio debate, al margen de los demás. Por momentos parecía fuera, desconectado, demasiado dubitativo y pendiente de sus papeles. Los datos los tiene que leer. Pero no parece que sea algo que le pueda poner en un compromiso. El votante de Vox tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere y no va a dejar que un debate influya en su decisión.

El PSOE, claro, con mejorar lo del cara a cara ya podía encontrar motivos de celebración. Su esperanza ahora es confiar en que haber copiado la estrategia de 2023 -calcada- de dar oxígeno a su izquierda, dejando que se luzca Colau, pueda traducirse en alguna carambola del destino que les haga sumar a pesar de que no parecen dar los números más allá de inventómetros y el CIS.

Colau sale reforzada, dentro y fuera. Dentro porque muchas voces empezaban a criticar su elección frente a Emilio Delgado, que no paraba de crecer en campaña. Fuera porque ha tenido espacio y ha mostrado que Frente Amplio está y se le puede esperar. Estaban al borde del desastre, pero esto ha podido ser una cuerda a la que agarrarse.

El PP ha, digamos, empatado con su resultado ya obtenido de la victoria contundente del cara a cara. Se mantiene presidenciable, se refuerza un perfil de gestión y sale de la caricatura que le han estado haciendo desde que se mudó de Galicia a Madrid. Ha sufrido errores no forzados que debería haber podido resolver durante el propio debate, pero al menos ha sabido coger las riendas nada más terminarlo. Ese "calladita" iba a ser la campaña de unos y ahora puede que hasta acabe siendo la suya. Todo es siempre cambiar el tablero.

El ciudadano se queda como estaba. Poca novedad, compromisos conocidos pero sin respaldo detallado de ejecución y un tono que no mejora. No sale de esos candidatos un acuerdo sobre ningún tema ni aunque les dejen debatiendo dos días.

Hemos escuchado mentiras, incorrecciones, bulos y datos erróneos como para estar verificando de aquí hasta el cierre de los colegios electorales. Como siempre, cada uno verificará lo que le interese y no lo suyo.

Lo bueno es que esta campaña se acaba. Con este se cerraban los debates, mañana serán los mítines de cierre de campaña y tras un sábado de relativo descanso por fin llegaremos a una jornada electoral que, como demuestran todas las previsiones de participación, deseaba toda España con cierta ansiedad.

El domingo veremos si algo ha cambiado o, como sospecho, toda esta campaña -para olvidar- apenas ha modificado un par de escaños de lo que ya se predecía hace meses.