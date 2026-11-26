La campaña socialista ha tenido un epílogo inesperado: el epitafio político de José Bono. ¡Qué final más amargo! En términos políticos, es imposible entender la irrupción del expresidente de Castilla-La Mancha en un mundo que ni siquiera es el suyo.

Porque Bono, cofundador del populismo contemporáneo en la democracia española, sigue pensando que el chascarrillo cutre y la presunta cercanía funcionan como cuando coleccionaba mayorías absolutas. En aquellos años, bastaba con acordarse del nombre de un par de paisanos, llenar un par de autobuses con militantes, insultar de vez en cuando con gracietas trasnochadas al nacionalista de turno y presentarse, al fin, como el paladín del españolismo de interior.

Pero ese mundo acabó.

Hoy, esas maneras, amplificadas al instante en las redes sociales, solo sirven para provocar el estupor de los adultos y la vergüenza ajena de los jóvenes. Y lo peor de todo es que, en términos políticos, Bono no necesita nada de eso. Su legado, discutible o no, está bien asentado en la memoria de los castellanomanchegos y del conjunto de los españoles. Fue un líder autonómico que supo consolidar la España de la Transición en nuestra tierra y un presidente del Congreso aseado. De su etapa como ministro de Defensa, ay, quizá convenga hablar en otro artículo. En todo caso, no le hacía falta esta rentrée mediática. A no ser que la necesidad, claro, no sea política.

Tratar de menospreciar a Felipe González ha sido del todo ineficaz: solo ha servido para recordar a los socialistas de la primera hora que hubo una época en la que su líder no era un ser "amoral", por citar a uno de los cómplices de la legislatura de Sánchez. Y la entrevista en Antena 3 con Cristina Pardo, que fue de lo estrambótico a lo lamentable, solo ha demostrado al personal que no todo tiempo pasado fue mejor.

Cuando uno no es esclavo de su conciencia, acaba siéndolo de sus intereses. Ya saben, no se puede servir a dos amos. Y en este caso, da la impresión de que el de José Bono, tristemente, es muy poderoso.