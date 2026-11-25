Cada 25 de noviembre volvemos a alzar la voz para recordar a las mujeres que ya no están, acompañar a quienes sufren violencia y, sobre todo, reivindicar que ninguna mujer debería tener que vivir con miedo. La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos. Una realidad que cambia de escenario, adopta nuevas formas y encuentra nuevos espacios, pero que continúa teniendo una misma raíz: la desigualdad.

Desde AFAMMER queremos recordar que las mujeres que viven en nuestros pueblos se enfrentan a dificultades añadidas para salir del círculo de violencia en el que se encuentran.

En 2025, 48 mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o exparejas. De ellas,16 residían en municipios rurales de menos de 2.000 habitantes. Ninguna había denunciado previamente a su agresor. Son cifras que nos obligan a mirar de frente una realidad que durante demasiado tiempo ha permanecido invisibilizada.

Detrás de cada número hay una historia, una familia y una vida que no pudo continuar. También hay mujeres que no encontraron la manera de pedir ayuda. Porque denunciar en un pueblo no siempre resulta sencillo. La cercanía entre vecinos, el miedo a ser señaladas y la ausencia de servicios especializados próximos hacen que muchas víctimas no encuentren el apoyo necesario para dar el paso. Por eso necesitamos acercar los recursos, reforzar los servicios de atención y acompañamiento y conseguir que ninguna mujer se sienta sola por vivir lejos de una ciudad.

Pero hay otra realidad que no podemos ignorar. La violencia contra las mujeres también ha encontrado en internet y en las redes sociales nuevos espacios desde los que ejercer el control, el acoso, la humillación y las amenazas.

El mundo digital nos ha abierto enormes posibilidades de comunicación y participación, pero también ha permitido que determinadas conductas machistas se extiendan y se normalicen bajo una falsa apariencia de amor o preocupación.

Que tu pareja controle dónde estás a través del móvil, te exija compartir tus contraseñas, vigile constantemente tus conversaciones o te amenace con difundir imágenes íntimas no es amor: es violencia.

Los datos son contundentes: casi 1,9 millones de mujeres han padecido acoso sexual digital y el 80 % de las mujeres jóvenes en España ha sufrido violencia digital. No podemos permitir que las pantallas se conviertan en un espacio donde se reproduzcan las mismas desigualdades y comportamientos machistas que llevamos décadas combatiendo fuera de ellas. La educación en igualdad, el respeto y el consentimiento desde edades tempranas son imprescindibles. Y esa educación debe llegar también a las escuelas y a los jóvenes de nuestros pueblos, donde la prevención y el acompañamiento deben contar con los mismos recursos.

Tampoco podemos olvidar que la violencia machista tiene muchas caras. Está en el maltrato psicológico, que destruye poco a poco la autoestima; en la violencia económica, que utiliza la dependencia para controlar la vida de las mujeres y que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, afecta al 11,5 % de ellas; y en la violencia vicaria, que utiliza a los hijos e hijas para seguir haciendo daño a sus madres.

Como presidenta nacional de AFAMMER, quiero volver a denunciar con firmeza que la protección de las mujeres y la igualdad no puede depender del distrito postal. Necesitamos políticas públicas adaptadas a nuestros pueblos, financiación suficiente y sostenida, profesionales formados y una coordinación eficaz entre las administraciones. También debemos prestar una atención especial a las mujeres mayores y a aquellas que tienen discapacidad, porque el aislamiento y la dependencia pueden agravar todavía más su vulnerabilidad.

Porque ninguna mujer, viva donde viva, debe tener que elegir entre guardar silencio o poner en riesgo su vida para salir de la violencia. Porque una vida de maltrato es una vida perdida.

Carmen Quintanilla Barba es presidenta nacional de AFAMMER