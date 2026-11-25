En pleno debate sobre el futuro de nuestro país, todos hablan del campo. Todos hablan de los agricultores, de los ganaderos y del futuro de nuestros pueblos. Pero yo les haría una pregunta a quienes aspiran a gobernar este país: ¿saben ustedes lo que cuesta producir un kilo de trigo, un kilo de aceitunas o un kilo de carne? ¿Saben en qué condiciones estamos trabajando?

Porque aquí nos estamos jugando el futuro. Aquí y en Europa. Un agricultor tiene bastante con mirar al cielo, con una sequía, una helada o unos precios que no controla. Un ganadero tiene bastante con las enfermedades que pueden acabar con el trabajo de toda una vida. No podemos añadir a todo eso una inseguridad jurídica permanente, más prohibiciones, más obligaciones y más amenazas. ¿Quién va a invertir en esas condiciones? ¿Quién va a incorporar a un hijo a su explotación?

La Política Agraria Común tiene que volver a ser una política agraria. Tenemos que recuperar nuestra capacidad productiva, a la que tanto daño han hecho determinadas políticas conservacionistas, diseñadas muchas veces desde planteamientos ideológicos y sin conocer la realidad económica de las explotaciones. Yo no conozco a ningún agricultor que quiera destruir su tierra. Es su patrimonio, su empresa y el futuro de sus hijos. Pero una cosa es conservar y otra muy distinta impedir producir.

Y el agua. El agua es fundamental. Llevamos años escuchando discursos políticos sobre cuestiones de una enorme complejidad técnica. ¿Por qué no dejamos que quienes saben de agua diseñen un verdadero plan hidráulico nacional? Tenemos científicos, técnicos y profesionales suficientemente preparados para decirnos qué recursos tenemos y cómo podemos aprovecharlos. Dejemos de hacer populismo con el agua. El secano, por sí solo, no garantiza la viabilidad de muchas explotaciones. Necesitamos regadíos sostenibles que generen actividad económica y permitan a la gente seguir viviendo en sus pueblos.

Porque no nos engañemos. El medio rural no se mantiene repartiendo caramelos ni pagando las fiestas de otros. Lo que sostiene nuestros pueblos es la actividad económica y, fundamentalmente, la actividad agrícola y ganadera. A partir de ahí habrá otras actividades, otros negocios y otros servicios. Pero, si desaparece la actividad agraria, ¿qué queremos construir en el medio rural?

Y para mantener esa actividad necesitamos relevo generacional. Al campo lo que le sobran son vocaciones y lo que le faltan son oportunidades. Ganas hay. Lo que no hay son facilidades para acceder a la tierra, conseguir financiación, disponer de agua y mantener la ilusión. ¿De qué sirve conceder una ayuda a un joven si con ese dinero no tiene para empezar, no se le garantiza continuidad y su padre tampoco puede dejar la explotación?

Del campo al supermercado somos una misma cadena. Y juntos somos uno de los sectores económicos más fuertes de este país. Sin embargo, seguimos sin ser capaces de entendernos. Aquí tienen que ganar dinero todos. Todos. Pero lo que no puede ocurrir es que, para que cuadren las cuentas de todos, tengan que dejar de cuadrar las del productor.

Tenemos una Ley de la Cadena Alimentaria que dice que nadie puede pagar al agricultor por debajo de lo que le cuesta producir, que no es poco. Eso es lo que dice. Otra cosa es lo que sucede en la práctica y la dificultad que tiene el productor para demostrarlo. Cuando tienes un producto perecedero y te dicen que o aceptas el precio o no te lo compran, ¿qué capacidad de negociación tienes?

Y mientras ponemos dificultades a nuestros productores, permitimos la importación de alimentos de terceros países que no cumplen las mismas exigencias. Yo no estoy en contra del comercio internacional. En absoluto. Pero el que quiera vender en Europa tendrá que cumplir las mismas reglas que nosotros. Hablemos de Mercosur, de Marruecos, de Japón o de cualquier otro acuerdo comercial. No podemos utilizar siempre a la agricultura para que se beneficien otros sectores.

Estamos inmersos en guerras y conflictos internacionales que ponen muy en riesgo nuestra alimentación. ¿Hay algo más importante que garantizar que este país pueda alimentar a su población? ¿Qué modelo de seguridad queremos construir si no somos capaces de garantizar algo tan elemental como eso? España necesita una Ley de Soberanía Alimentaria, una verdadera estrategia de Estado que garantice nuestra capacidad de producir alimentos. Y necesitamos sentar a toda la cadena en una misma mesa, con compromisos concretos y con la responsabilidad de dar respuesta a los problemas.

A mí me preocupa, y mucho, el estado de ánimo de nuestros agricultores y ganaderos. No se puede seguir gobernando el campo desde la amenaza y la incertidumbre. El agricultor tiene que mirar al cielo para saber si va a llover, no al Boletín Oficial para saber si mañana le van a dejar trabajar. Desde ASAJA Castilla-La Mancha llevamos mucho tiempo planteando propuestas concretas, no programas electorales. Son las reivindicaciones que hemos defendido y seguimos defendiendo en las movilizaciones, que conocen los candidatos y que están en manos de quienes tienen la responsabilidad de elaborar los presupuestos.

Lo que queremos saber ahora es cuáles de esas propuestas están dispuestos a asumir, cómo y cuándo van a llevarlas a la práctica y con qué partidas presupuestarias. Porque las políticas agrarias necesitan recursos económicos para dar respuesta a los problemas del sector.

Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y vamos a seguir haciéndolo, gobierne quien gobierne. Porque lo que está en juego es el futuro de nuestra agricultura, de nuestra ganadería y de nuestros pueblos. Y eso exige responsabilidad, coherencia y compromisos que vayan mucho más allá de un calendario electoral.