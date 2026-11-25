He llegado a casa, he dejado las llaves en la entrada, me he quitado los tacones y he encendido el televisor. No sé para qué, porque últimamente termino más cansada de escuchar las noticias que de trabajar.

En un canal los buenos eran malos; en otro, los malos eran buenos. He seguido cambiando de canal, ingenua de mí, pensando que en algún punto intermedio encontraría algo que se pareciera a la verdad. Y es que todo me suena a lo mismo.

He terminado por hacerme un café, eso sí, descafeinado, que no son horas, y, sin pensarlo, me he puesto a escribir estas frases que no sé si salen de mi cabeza o de mis sentimientos.

Qué dispar es todo. O antagónico, que viene siendo algo bastante más preocupante, ¿no creen?

En estas semanas he asistido, no sin cierto estupor, a esa curiosa metamorfosis de la moral que propicia la política. Lo que hasta anteayer era intolerable parece tener hoy una explicación razonable. Lo inmoral adquiere categoría de moral y hasta la indecencia, convenientemente argumentada, encuentra quien la defienda.

Y yo, que debo de estar haciéndome mayor para según qué cosas, cada vez entiendo menos. ¿O será que todo lo que está pasando me desborda?

Qué curioso eso de tener principios y necesitar saber quién los vulnera para decidir si siguen siendo nuestros principios.

Pero tampoco quisiera caer en la comodidad de atribuirles a los políticos todos nuestros males. Algo tendremos que ver nosotros en todo esto. Porque, reconozcámoslo, hay cierta satisfacción en descubrir las miserias del adversario y una incomodidad tremenda cuando las miserias son de los nuestros.

¿No será que hemos dejado de querer tener razón para conformarnos con que la tengan aquellos a quienes se la hemos dado de antemano?

A mí me gusta dudar. No siempre, claro. Hay días en los que bastante tengo con decidir qué hacer de cena. Pero me inquieta la gente que no duda nunca, esa que tiene una respuesta para todo y a la que, curiosamente, los acontecimientos jamás le obligan a revisar sus convicciones.

Yo soy contradictoria. Mucho. Quiero una vida tranquila y, cuando la tengo, me aburro. Digo que no necesito nada y que tengo que ahorrar, pero acabo comprándome unas botas porque, mujer, a ese precio…

Tengo mis incoherencias y, a estas alturas, hasta les tengo cariño. Pero no se me ocurriría hacer de ellas un tratado de ética para justificarme ante los demás.

Hay una diferencia.

A veces, cuando atravieso Toledo, pienso en la cantidad de personas que habrán recorrido esas mismas calles convencidas de que la historia les daría la razón. Algunas tienen una estatua que las recuerda. Otras, ni eso. Y seguramente todas tuvieron, en algún momento, la absoluta certeza de ser imprescindibles.

Y ahí sigue Toledo.

Quizá nos falte perspectiva histórica y nos sobre vanidad contemporánea.

Lo que me preocupa de estas dos Españas no es que existan. Siempre hemos discrepado, y bendita sea la discrepancia. Lo que me preocupa es que hayamos trasladado esas dos Españas al interior de nuestra propia conciencia. Que seamos capaces de juzgar un mismo hecho de dos maneras tan distintas y dormir estupendamente después.

No sé ustedes, pero yo no quiero vivir pendiente de quién ha hecho qué para saber si debo indignarme. Ni quiero renunciar a la lucidez que supone reconocer que alguien a quien no soporto puede tener razón. Y, desde luego, no quiero que me ahorren el trabajo de pensar.

Una tiene ya sus años, sus equivocaciones, sus afectos, sus pérdidas y alguna que otra certeza que le ha costado demasiado adquirir como para andar poniéndola al servicio de las conveniencias ajenas.

Permítanme, queridas mías, queridos míos, que siga siendo dispar, que me contradiga, que cambie de opinión y que mañana, incluso, me arrepienta de algo que haya escrito hoy.

Pero que sea yo.

Mis contradicciones me pertenecen, pero mi conciencia no está en alquiler.