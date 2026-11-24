José Bono no es un socialista cualquiera. Es, probablemente, la figura que mejor representa el origen, la construcción y la consolidación del socialismo en Castilla-La Mancha. Fue presidente de nuestra comunidad autónoma durante más de veinte años, construyó una estructura política que todavía conserva buena parte de su influencia y se convirtió en el gran referente de varias generaciones de dirigentes socialistas.

Entre ellos, por supuesto, Emiliano García-Page, del que Bono es su mentor político y principal referente. El espejo en el que se mira.

Por tanto, Bono es, en buena medida, el padre político del socialismo castellanomanchego. Y por eso sus palabras, sus gestos y sus decisiones tienen una trascendencia especial.

Este fin de semana hemos visto a un José Bono absolutamente volcado con Pedro Sánchez. No se ha limitado a expresar una preferencia electoral ni a manifestar su fidelidad al Partido Socialista. Ha participado activamente en la campaña, ha pedido el voto para Sánchez, ha elogiado su figura y ha llegado a enfrentarse públicamente con Felipe González por anunciar que votará en blanco.

En Alcázar de San Juan, Bono le pidió a González que no hiciera el tonto. Textualmente. Le recordó que el PSOE le debía mucho, pero que él le debía todavía más al partido. Y en televisión fue incluso más lejos: aseguró que acudiría a votar a Sánchez con más ganas que cuando lo hacía por Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. Pasión sanchista por los cuatro costados.

Estas palabras de Bono son declaraciones de enorme significado político, especialmente viniendo de quien vienen.

Porque Bono no es un militante que acaba de descubrir la política. Es un dirigente con una larga trayectoria institucional, que conoce perfectamente las decisiones adoptadas por Pedro Sánchez, sus acuerdos parlamentarios y las controversias que han acompañado a su Gobierno. Conoce Bono perfectamente lo nefasto presidente que ha sido Sánchez y el daño que ha hecho a España.

Y, pese a todo ello, ha decidido implicarse personalmente en su campaña. Por cierto, igual que ha hecho Page irrumpiendo en un acto electoral para que Sánchez siga en la Moncloa.

Su posición, la de ambos, también invita a reflexionar sobre el papel que desempeñan los dirigentes históricos del socialismo de Castilla-La Mancha. Bono conserva una autoridad política y simbólica indiscutible dentro de ese espacio, y es referente para Page. Su presencia en los mítines, sus declaraciones y sus llamamientos al voto constituyen una referencia para quienes han crecido políticamente bajo su influencia.

No se puede entender la historia del PSOE de Castilla-La Mancha sin José Bono. Tampoco se puede ignorar que Emiliano García-Page desarrolló buena parte de su trayectoria política en el entorno institucional que Bono contribuyó a construir. Bono es el mentor de Page y su figura emblemática.

Es cierto que Page ha expresado discrepancias públicas con determinadas decisiones de Sánchez. También lo es que Bono ha optado este fin de semana por defender al presidente del Gobierno con una intensidad que contrasta con esas críticas.

Ahí reside una de las principales cuestiones políticas de esta campaña: discrepancias aparentes y teatrales pero, al final, todos defienden, hacen campaña y piden el voto para Sánchez. El sanchismo engloba todo y Bono, Page y el PSOE de Castilla-La Mancha apoyan a Sánchez y van a votar para que siga Sánchez.

Bono ha elegido hablar con claridad. Ha defendido a Sánchez, ha pedido el voto para él y ha cuestionado a quien, como Felipe González, ha decidido no respaldarlo en las urnas.

Y lo ha hecho desde Castilla-La Mancha, la tierra en la que construyó su trayectoria política y donde sigue siendo uno de los grandes referentes históricos del socialismo. Siguiendo esta estela, Page se ha sumado a la campaña sanchista y votará a Sánchez.

Al final, cada dirigente desempeña el papel político que considera oportuno. Unos expresan sus discrepancias, otros reivindican su lealtad y otros se implican directamente en la campaña electoral.

Cada uno juega el rol que le toca.

Pero, más allá de los discursos, las diferencias de tono y los distintos papeles que cada cual representa, hay una realidad política que merece ser examinada: al final todos en el PSOE defienden al PSOE. El partido siempre por delante de España. Y ahí están Bono y Page.

Y cuando llegue el momento de votar, será ese respaldo efectivo, y no únicamente las declaraciones previas, el que permita conocer la posición de cada uno.

Porque al final, unos critican, otros justifican y otros defienden. Cada uno juega su papel. Pero todos aquellos que piden el voto para Sánchez comparten un mismo objetivo: que Pedro Sánchez siga gobernando España.

Fuera caretas. Bono y Page se han quitado las suyas. Hacen campaña por Sánchez, protegen a Sánchez y votarán a Sánchez porque quieren que Sánchez siga. No hay más.