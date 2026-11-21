Plutarco legó a la historia la frase de que "la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo". Veinte siglos después, esta frase sigue estando vigente cuando hablamos de política y, lamentablemente, me viene demasiadas veces a la cabeza en los últimos tiempos. La última vez fue hace tan solo un par de días, al leer en este digital la noticia de que la ministra de Educación y cabeza de lista del PSOE por Toledo, Milagros Tolón, estaría alquilando su vivienda de protección oficial sin, al parecer, los necesarios permisos para hacerlo.

Para bien o para mal, los europeos de hoy seguimos siendo muy romanos. Julio César se divorció de Pompeya, su mujer, a cuenta de esta frase; la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, dimitió hace un mes cuando salió a la luz pública que su pareja se lucraba, y mucho, con una treintena de pisos en alquiler, justo lo que su partido no para de criticar… Tolón, de momento, se limita a negarlo todo… No sé cómo se van a tomar esto los votantes del antiguo Totelum de cara al próximo domingo.

Que me conste, la ministra no ha puesto sobre la mesa papel alguno que acredite que esto de que se está lucrando indebidamente de su VPO es una fake, más allá de un informe jurídico que solicitó en 2015, cuando fue elegida alcaldesa de Toledo, donde se defiende que se puede alquilar una VPO a los diez años de su compra y que parece no tener ningún valor administrativo.

Y es que, según la normativa de Castilla-La Mancha, las viviendas con protección pública deben destinarse a residencia habitual y permanente y sólo en casos excepcionales alquilarse, previa autorización administrativa de la Junta y a un precio tasado. Autorización que, por cierto, sigue sin aparecer en la Junta de Comunidades.

Mal asunto para la ministra, ya que todas las informaciones aparecidas hasta ahora indican que la calificación como vivienda protegida de su pisito en Toledo dura 30 años. O lo que es lo mismo, que hasta noviembre de 2027 no podría alquilarla a su libre albedrío.

Pero, más allá de la ética de alquilar una vivienda protegida en la que se dice que nunca ha vivido, lo que más me molesta es el fondo del asunto. ¿En qué momento la vivienda protegida debe perder su protección? ¿Es justicia social que se pueda comprar una vivienda por debajo del precio de mercado y, diez, veinte o treinta años después, venderla por lo mismo que tu vecino de enfrente sin devolver las ayudas recibidas? ¿Cuándo la protección pública a la vivienda debe dejar de ser una ayuda para el acceso a un hogar para entrar en el juego de la especulación inmobiliaria?

Volviendo al ejemplo del piso de la ministra: en 2022, según su declaración de bienes, Tolón recibió 7.542,60 euros por el alquiler de su VPO, lo que viene siendo 628,55 euros al mes, un precio muy, pero que muy, de mercado. Además, si en noviembre del año que viene decidiera ponerla a la venta, las viviendas de su barrio superan con creces los 300.000 euros, según un conocido portal inmobiliario. Estoy segura de que Tolón no pagó, ni de lejos, esta cifra por su casa, entre otras cosas porque estaba subvencionada con ayudas públicas. Como alguna vez dijo su jefe de Moncloa, no es un milagro, son nuestros impuestos.

Creo sinceramente que toca darle una vuelta a eso de la caducidad de la protección pública de la vivienda. Me explico: una VPO nunca debería dejar de ser una VPO, hayan pasado 30 o 70 años. Llámeme inocente, querido lector, pero me sigo creyendo eso de que el objetivo de la protección oficial es ayudar a la gente a acceder a un hogar y cuando, por el motivo que sea, la vivienda vuelva a salir al mercado, la protección debe seguir actuando y permitir a una nueva generación disfrutar de una vivienda a un precio asequible. La legislatura que se abrirá tras las elecciones del domingo sería un buen momento para revisar este tipo de medidas, como tantas otras cosas. Se verá.