Hay palabras que esconden más de un significado. "Importar" es una de ellas; significa "traer dentro", "llevar consigo". Pero también utilizamos este verbo para expresar el valor que concedemos a las cosas. Y resulta curioso que ambos significados puedan relacionarse: aquello que verdaderamente nos importa es, de alguna manera, aquello que llevamos dentro.

Por eso hemos elegido "Donde la educación importa" como lema del Día de la Enseñanza de Castilla-La Mancha. Porque expresa una convicción que compartimos: la educación tiene un valor extraordinario y debe ocupar un lugar central en nuestras vidas y en las prioridades de nuestra sociedad.

La educación importa a las familias, que confían a los centros educativos una parte fundamental de la formación de sus hijos e hijas. Importa al alumnado, que encuentra en las aulas conocimientos, experiencias y oportunidades para descubrir sus capacidades. E importa al profesorado, que dedica su trabajo a enseñar, acompañar y despertar la curiosidad de quienes tienen por delante toda una vida de aprendizaje.

Pero la educación también importa a quien hace décadas que abandonó la escuela. A quien no tiene hijos en edad escolar. A quien tiene nietos y a quien no los tiene. Al vecino que pasa cada mañana por delante de un colegio y sabe que lo que sucede al otro lado de sus ventanas también tiene que ver con él. Porque la educación no beneficia únicamente a quienes estudian. Nos beneficia a todos y todas. Una sociedad con una buena educación es una sociedad con más posibilidades de prosperar, de convivir, de afrontar sus dificultades y de construir un futuro compartido.

La filósofa Victoria Camps sostiene que una buena educación es aquella que enseña lo que consideramos que merece la pena saber y aprender. Y esa reflexión nos conduce a una pregunta importante: ¿qué valor concedemos, como sociedad, al conocimiento, a la cultura, al respeto, a la convivencia o a la igualdad de oportunidades? En Castilla-La Mancha tenemos una respuesta clara: la educación es una prioridad porque entendemos que pocas decisiones tienen tanta repercusión en el presente y en el futuro de nuestra comunidad autónoma.

Priorizar la educación significa trabajar para que el lugar donde vive una familia no determine las oportunidades de sus hijos. Significa atender a la diversidad de nuestro alumnado, apoyar al profesorado y procurar que nuestros centros educativos dispongan de los recursos necesarios para desarrollar su labor. Significa, en definitiva, comprender que invertir en educación es invertir en el bienestar de toda la sociedad. Y significa también reconocer a quienes hacen posible que esa aspiración se convierta cada día en una realidad.

Ese es el sentido del Día de la Enseñanza de Castilla-La Mancha. Una jornada en la que distinguimos a docentes, estudiantes, profesionales, centros y entidades que representan lo mejor de nuestra comunidad educativa. Personas que, con su dedicación, su creatividad y su compromiso, nos recuerdan que la educación es mucho más que una responsabilidad profesional o institucional.

Porque educar también es una forma de cuidar lo que tenemos en común. A todas las personas, centros y entidades que reciben este año nuestras distinciones quiero expresarles mi más sincera felicitación y agradecimiento. Sus trayectorias son diferentes, pero comparten algo esencial: han hecho de la educación una parte importante de sus vidas. Con su esfuerzo y su compromiso nos demuestran que, cuando la educación importa de verdad, sus beneficios llegan mucho más allá de las aulas.

Quizá por eso el verbo "importar" resulta tan apropiado para esta celebración. La educación importa porque tiene valor. Porque afecta al conjunto de la sociedad. Porque merece nuestro esfuerzo, nuestra atención y nuestros recursos. Y porque, de una manera u otra, todos y todas llevamos dentro algo de lo que un día aprendimos.

Donde la educación importa, importa el futuro de todos.