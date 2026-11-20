La campaña electoral socialista en Castilla-La Mancha está resultando de lo más exótica.

Veamos.

El líder del partido, Emiliano García Page, ha decidido esconderse y sabotear los actos de campaña de su formación. Es sorprendente, teniendo en cuenta que ni una sola vez en toda la legislatura ha promovido ninguna acción real que contradiga las políticas de Pedro Sánchez. Palabras sí, claro, muchas: sobre todo cuando delante tiene a algún incauto periodista nacional al que solo le interesa lo que sucede dentro de la M30.

Pero más curiosa aún es la actitud del número 2 de García Page, Sergio Gutiérrez. Es el secretario de Organización del PSOE y, por tanto, quien maneja orgánicamente el partido. Ha sido desplazado al puesto 2 de la lista al Congreso por Toledo por Milagros Tolón, afamada rentista de VPO, pero eso no le ha impedido acompañarla en actos de campaña como el de la semana pasada en Albacete junto a Pedro Sánchez. ¿De qué hablarían Gutiérrez y el presidente del Gobierno en ese acto? ¿Le trasladaría la opinión de Page respecto a sus inclinaciones autócratas?

Y luego está José Bono, el antiguo patriarca del socialismo castellano-manchego y padre político de Emiliano García Page. Ha vuelto a los ruedos. Pero no lo ha hecho para, como antaño, defender un socialismo centrado, profundamente constitucional y alérgico a los egoísmos genéticos de los nacionalismos. El Bono de 2026 es un hombre profundamente enamorado del sanchismo. Qué extraño. Cualquiera pensaría que lo que les une debe ser algo que trasciende lo político.

El apoyo de Bono es tan férreo que incluso este viernes es cabeza de cartel en un acto de campaña en la localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza. Donde, por cierto, estará acompañado de Alberto Hernández Garrobo, candidato número cuatro del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo y, todo sea dicho, asesor de la portavoz del Gobierno de Page, Esther Padilla.

Así que le está quedando al PSOE una campaña realmente berlanguiana. Nadie sabe muy bien para quién pide el voto, si es que lo pide, y si se hace por convicción o por cobardía. O, peor aún, por negocios. Durante años, el socialismo castellano-manchego ha cultivado la ficción de que se puede estar con Sánchez y contra Sánchez al mismo tiempo.

Era un truco estupendo. Y funcionó. Pero no se puede engañar tanto tiempo a tanta gente. Toda representación concluye cuando se encienden las luces del teatro. Y en Castilla-La Mancha hace tiempo que se ve el decorado.