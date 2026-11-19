Si las campañas son emociones, esta es la de la desesperación. La de los votantes agotados por lo que están viviendo, la de los ciudadanos sobrepasados por tanta mala praxis política.

Es tranquilizador saber que si logras salir un momento de las redes sociales, de las entrevistas, de las revistas o de los youtubers y quedas a comer con amigos, la polarización se queda mágicamente -y afortunadamente- en la puerta.

Pero que no se mantenga -a veces- el enfrentamiento al que nos quieren someter no significa que no afecte a nuestra situación, a nuestro ánimo. Muy al contrario.

He podido hacer la prueba, la verificación empírica. Ha sido una comida con amigos, todos vinculados con los medios, la actualidad y, claro, la política. A los cinco minutos aquello se había convertido en una esencial terapia de grupo. Se pueden imaginar la conversación, más allá de los detalles, claro…

Primero el desahogo de poder poner en común las barbaridades que escuchamos a diario, luego la necesidad de sorprenderse juntos por ver las mentiras presentadas y defendidas como verdad, sin tapujo alguno. De ahí hemos llegado a la estupefacción de que se hayan normalizado tantas cosas que, hace no tanto, cada una de ellas por separado habrían sido un escándalo.

“¿Esto que veis aquí es una carta de vinos?” Hemos preguntado a quienes han llegado con la primera conversación empezada. Con la carta de vinos en la mano, efectivamente han asegurado que lo era. Uno hasta la ha abierto para asegurarse y confirmarlo.

En política, ahora, hasta una realidad así de evidente se ha vuelto irrelevante. Si se tiene que defender que no lo es, habrá quien lo haga. Y lo podrá hacer sin consecuencias o incluso con una ovación cerrada de los suyos. Esa ha sido la desesperante conclusión a la que hemos llegado.

Esa pérdida del “centro de gravedad permanente” que diría Battiato, esa ruptura de los marcos comunes, de los parámetros de lo aceptable, es lo que está llevando a la sociedad a un agotamiento peligroso para la convivencia y la democracia.

Si caen los acuerdos de mínimos, si todo vale, nada tiene la importancia que merece. La política necesita de líneas rojas compartidas, de limitaciones éticas y de barreras infranqueables que no tienen que ver con la censura de ideas, sino con el cuidado de los espacios comunes y las reglas de “enfrentamiento”.

Es esencial porque la política debe asegurar que primero se defienda la democracia, muy por delante de partidos y candidatos. Y debe proteger las instituciones, no usarlas a favor de un partido contra el sistema. Por obvio que parezca, hasta algo así está ya en una zona gris.

Hemos dejado aquello de la desafección muy atrás. El problema ya no es que haya quien pasa de la política, sino que se está convirtiendo en el principal problema de los españoles, en algo de lo que necesitar huir.

La política no puede ser tan cansada, tan estresante, tan negativa, tan agresiva y desesperante. No puede generar este rechazo porque la participación y el debate político es imprescindible. Por eso es muy grave que parezca que algunos quieren que lo demos por imposible y les permitamos todo.

Es evidente que el objetivo buscado es que cada vez sea más difícil fiscalizar al poder, que sintamos que ya está fuera de nuestro alcance, que no hay nada que se pueda hacer, pero no permitamos que nos empujen a dejar de intentarlo.

No estáis solos, no estamos solos. Ánimo, que hasta esto pasará. Espero.