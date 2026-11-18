Artículo del cardiólogo intervencionista en el Sescam y profesor colaborador de Cardiología en la UCLM.

No demos por perdido el corazón de nuestros mayores

En Castilla-La Mancha hablamos con frecuencia de los pueblos que se vacían. Nos preocupa que los jóvenes se marchen, que falten servicios o que desaparezca la vida de nuestras pequeñas localidades. Pero hay otra forma de ir perdiendo parte de esa vida, mucho más silenciosa: la de nuestros mayores que, poco a poco, dejan de salir de casa.

Primero abandonan los paseos. Después necesitan descansar para subir unas escaleras. Llega un momento en que ya no pueden ir a comprar el pan o caminar hasta la plaza del pueblo sin detenerse para recuperar el aliento.

Y entonces aparece una frase que escuchamos demasiado a menudo: "Es normal, ya tiene una edad".

Pero ¿y si no fuera tan normal?

En Castilla-La Mancha vivían 426.691 personas de 65 años o más a comienzos de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Aproximadamente uno de cada cinco habitantes. En provincias como Cuenca, la proporción es todavía mayor.

Detrás de esas cifras hay una realidad que conozco bien como médico: una población que envejece y que necesita una medicina capaz de distinguir lo que es consecuencia del paso de los años de aquello que puede y debe tratarse.

Porque cumplir años no es una enfermedad. Y, sin embargo, en ocasiones utilizamos la edad para explicar síntomas que merecerían una valoración más profunda.

Pensemos en las enfermedades de las válvulas del corazón. Con el envejecimiento aumenta su frecuencia. La válvula aórtica puede estrecharse hasta dificultar gravemente la salida de sangre del corazón. La mitral puede dejar de cerrar correctamente, favoreciendo la aparición de fatiga, dificultad respiratoria o insuficiencia cardíaca.

Son enfermedades que pueden limitar enormemente la autonomía de una persona. Y algunas tienen tratamiento.

Durante décadas, la solución para muchas valvulopatías graves pasaba fundamentalmente por una operación de corazón abierto. En personas de edad avanzada, especialmente cuando coexistían otras enfermedades, el riesgo quirúrgico podía ser tan elevado que terminábamos disponiendo de pocas alternativas.

Pero la medicina que podemos ofrecer hoy no es la misma que hace veinte años.

Como cardiólogo intervencionista, trabajo en un campo que ha experimentado una transformación extraordinaria. Actualmente podemos sustituir una válvula aórtica enferma introduciendo una prótesis a través de un catéter, mediante una técnica conocida como TAVI. También podemos reparar determinadas insuficiencias mitrales con dispositivos como MitraClip, sin necesidad de recurrir a una cirugía cardíaca abierta.

Y lo verdaderamente importante es que estos avances no son exclusivos de los grandes hospitales de Madrid o Barcelona.

En Castilla-La Mancha

Desde que comenzaron los primeros implantes en Toledo en 2009, nuestra comunidad había acumulado más de 1.500 procedimientos TAVI a noviembre de 2025, según datos comunicados por el SESCAM. La técnica se realiza en hospitales de Toledo, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.

En Albacete, donde desarrollo mi actividad asistencial, llevamos años tratando enfermedades valvulares mediante catéteres. A la experiencia sobre las válvulas aórtica y mitral se ha incorporado recientemente el tratamiento percutáneo de determinadas insuficiencias tricuspídeas.

Es un avance del que podemos sentirnos orgullosos como profesionales y como sociedad. Detrás hay años de formación, trabajo en equipo, experiencia acumulada e inversión en tecnología dentro de nuestra sanidad pública.

Pero conviene no perder de vista qué significa realmente ese progreso.

Cuando trabajamos en una sala de hemodinámica podemos concentrarnos en cuestiones muy técnicas: el tamaño de una prótesis, el funcionamiento de una válvula o el resultado que obtenemos en una ecografía.

Sin embargo, para un paciente de 84 años, el éxito puede medirse de una forma mucho más sencilla: volver a caminar sin ahogarse, recuperar cierta independencia o poder hacer actividades que había dejado de realizar.

Evidentemente, no todas las personas mayores pueden beneficiarse de estas técnicas. Algunas tienen enfermedades demasiado avanzadas, una fragilidad importante o circunstancias que hacen que intervenir no sea la mejor decisión. Y también debemos saber cuándo es preferible no hacerlo.

Lo que no deberíamos aceptar es que la edad, por sí sola, cierre la puerta a estudiar esas posibilidades.

Tener 85 años no significa automáticamente que una persona esté demasiado mayor para recibir un tratamiento. Significa que debemos valorar con especial cuidado su situación, sus riesgos, su expectativa de beneficio y, por encima de todo, lo que ella desea.

Y aquí creo que tenemos un desafío especialmente importante en Castilla-La Mancha.

Hemos avanzado en la incorporación de técnicas que antes parecían reservadas a unos pocos centros. El siguiente paso debe ser conseguir que los pacientes que realmente pueden beneficiarse de ellas sean reconocidos y evaluados a tiempo.

Eso empieza mucho antes de llegar a una sala de hemodinámica. Empieza cuando una familia advierte que su padre ya no puede caminar como antes. Cuando un médico escucha un soplo cardíaco y considera necesario estudiarlo. Cuando dejamos de asumir que la dificultad para respirar o la pérdida de capacidad funcional son siempre consecuencias inevitables de cumplir años.

También nos exige autocrítica a los profesionales. Porque disponer de tratamientos avanzados sirve de poco si hemos descartado demasiado pronto a quien podría beneficiarse de ellos.

Castilla-La Mancha necesita prepararse para una población cada vez más envejecida. Tendremos que hablar de dependencia, cuidados, residencias y apoyo a las familias. Pero también debemos hablar de una medicina que permita a nuestros mayores conservar su autonomía durante el mayor tiempo posible.

No se trata de intervenir a todo el mundo ni de prolongar la vida a cualquier precio. Se trata de ofrecer una valoración adecuada y de no renunciar a mejorar la vida de una persona simplemente porque haya cumplido muchos años.

Nuestros mayores no necesitan que les prometamos juventud. Necesitan que no demos por hecho que ya no podemos hacer nada por ellos. Y hoy, afortunadamente, la cardiología tiene mucho más que ofrecerles de lo que quizá imaginan.