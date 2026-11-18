Black Friday: la felicidad en liquidación
Dejemos de un lado las elecciones y comencemos con otra enajenación. Porque, queridos lectores, hay locuras que se tratan y otras que nos bombardean por todos los flancos. Algunas incluso tienen fecha, descuentos y envío gratuito. Black Friday. Qué refinamiento el nuestro. ¡Hasta para perder la cabeza necesitamos un nombre en inglés!
Y ahí estamos, millones de seres humanos, orgullosos de nuestra inteligencia, disputándonos una cafetera que no necesitamos, un teléfono que sustituirá a otro perfectamente sano o unos zapatos destinados a morir vírgenes en un armario.
Compramos para ahorrar. ¡Magnífico invento! Nos arruinamos convencidos de estar haciendo el negocio de nuestra vida. Pero la verdadera tragedia no está en lo que compramos, sino en lo que esperamos encontrar.
Porque nadie necesita realmente su cuarta cafetera. Lo que necesita, quizá, es que algo cambie. Que suceda algo bueno. Que una caja recién llegada rompa por unos minutos la monotonía de una existencia que no siempre se parece a la que soñamos.
Y alguien ha descubierto que esa pequeña tristeza puede convertirse en un negocio extraordinariamente rentable. Hemos construido una economía que necesita nuestra insatisfacción para seguir creciendo. ¡El día que nos sintamos satisfechos con lo que tenemos, más de una empresa tendrá un problema!
Por eso nos recuerdan constantemente lo que nos falta. Nos enseñan vidas perfectas, cuerpos perfectos, hogares perfectos. Nos convencen de que estamos a una compra de convertirnos en quienes deberíamos ser.
Y nosotros colaboramos encantados. Porque también nos gusta que nos engañen un poquito cuando el engaño viene acompañado de un descuento.
Un reloj que descuenta segundos, dos unidades disponibles, cuarenta desconocidos interesados en lo mismo. Y nuestro cerebro, que presume de racional, entra en pánico ante la posibilidad de perder algo cuya existencia ignoraba cinco minutos antes. ¡De verdad!
La codicia moderna tiene una peculiaridad: no consiste tanto en querer tenerlo todo como en no soportar que otro tenga algo que nosotros no poseemos.
Pero no todos compramos por codicia.
Yo misma he llegado agotada a casa y, sentada en silencio, he comprado un vestido que aún tiene la etiqueta. Y tengo amigos que esperan ilusionados la llegada de un aparato absurdo porque hace tiempo que no tienen nada que esperar. Y he visto a quien escucha el timbre, abre la puerta y recibe un paquete con una sonrisa que nadie ve. Durante unos instantes, la casa parece menos vacía. Y después, el vestido irá al armario, el aparato acabará en un cajón y el silencio volverá a ocupar su sitio.
No éramos tontos. Ni necesariamente avariciosos. Solo buscábamos una pequeña alegría en un lugar equivocado.
Quién pudiera explicarnos, sin herirnos, que ninguna empresa de mensajería llena carencias, que las ausencias y los duelos no admiten devoluciones y que hay congojas para las que todavía no se ha inventado una rebaja.
Y pronto llegará diciembre. Con sus bonitos extractos bancarios, los armarios desbordados, las bolsas escondidas en el trastero para evitar discusiones domésticas y esa decepción íntima de comprobar que nada esencial ha cambiado. Porque el mes que viene seguiremos igual, o peor si cabe, con la lista de regalos y viandas que nos esperan. Eso sí, ahora disponemos de una freidora de aire con diecisiete programas.
Y mientras tanto, el planeta se ahoga en embalajes, las casas se llenan de objetos y nosotros nos quedamos sin tiempo. Nos angustia perder una oferta, pero apenas nos conmueve perder una tarde con quienes queremos.
Calculamos el precio de casi todo y olvidamos qué valor tiene realmente para nosotros. Quizá la mayor pobreza de nuestro tiempo no sea carecer de cosas, sino haber perdido la capacidad de sentir que ya tenemos suficiente.
Y, aun así, mañana volveremos a mirar el escaparate, a consultar el teléfono, a comprobar si aquel objeto que no necesitábamos ha bajado otros diez euros.
Porque somos así. Maravillosamente ridículos. Capaces de reconocer la trampa y caer en ella con entusiasmo. Capaces de llenar una casa de cosas mientras dejamos sin atender a quienes viven dentro.
Quizá algún día dejemos de esperar que el repartidor nos traiga la felicidad. Aunque sospecho que, si llegara, tampoco estaríamos en casa para recibirla. Porque estaríamos trabajando para pagar todo lo que compramos creyendo que nos haría felices.