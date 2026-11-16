Un réquiem en la Catedral

La interpretación del Réquiem de Cherubini en la Catedral de Toledo a cargo de la Orquesta y Coro del Teatro Real dejó la tarde del sábado suspensa en noviembre, como hoja de calendario, lo mismo que aquellas otras que arremolina el viento y serpentean los tobillos, exactamente igual que las que cuelgan de los árboles a un paso callado de la caída.

Quizá noviembre sea el mes más hermoso del año. Al menos, para mí lo es, desde la llegada hace veinte años del primero de mis hijos en una noche lluviosa, cerrada en sí misma como la vuelta de cordón que traía al cuello. Y, sin embargo, noviembre es paz y tranquilidad, viajero descansado tras la jornada, amarillo paciente en las sienes que cae de forma lenta sobre los hombros. Para entender el otoño, hay que leer a Juan Ramón y dejarse llevar por él tantas veces como sea necesario… Del primer modernista al último solitario y desnudo como los versos que cuelgan de la higuera… Cherubini y el Coro del Real hicieron una labor prodigiosa la tarde del sábado, cuando aún sentíamos la herida de Urda en lo más profundo del corazón.

Si algún sentido tiene la liturgia de siglos, es el acompañamiento que reconforta las almas más hendidas por el rayo… Y parecía como si una nube de dolor se evaporase en los violines subiendo por las columnas altas, infinitas, despojadas de la Catedral hasta alcanzar las sublimes bóvedas donde dormían corcheas y semifusas. Es el poder sanador de la música.

En mitad de este noviembre cósmico donde se juegan las cosas que no pueden jugarse de otra forma, esta parada técnica debiera ser obligatoria. Han pasado quince días y Urda parece el pasado más remoto en la alquimia de pensamiento que algunos configuran. Y, sin embargo, una página como aquella deja un dolor imborrable al corazón, solo perfumado con los aromas salidos de las más lánguidas notas de un pentagrama.

Noviembre cumple su función para acordarnos de la madurez, la plenitud y el rojo de los tilos al que llegaremos poco antes de caer. Así parecía la Catedral, un árbol ajado de dolor y sufrimiento en el amarillo de noviembre, el mes de los difuntos que viven ya en la luz eterna. La dirección de Stefano Montanari fue tan expresiva que sus brazos parecieran volar hacia lo alto en una fuga despiadada del dolor y los sentidos.

Mil doscientas personas llenaron la tarde de noviembre la Catedral. El concierto más numeroso desde el Réquiem de Verdi en el Año Greco. Allí estaban Jesús Carrobles y Gregorio Marañón, depositarios y guardianes de aquel legado que deberá crecer en el tiempo y la memoria. Ante la belleza desmedida, el espíritu vuela para salir del cuerpo y trepar la vida hasta deshacerla nuevamente entre los dedos. Noviembre se aleja al mismo tiempo que engulle sus días con la parsimonia de las cosas dichas y escuchadas. Y se resolverá en España, que saldrá manola o chula, pues no parece haber distancia para otras cosas.

Un leve perfume en ámbar perseguía los zapatos que pisaban las hojas de noviembre, mientras se apagaba lentamente su olor. La música nos hace mejores y agiganta el alma. Siguen cayendo hojas en el silencio de una tarde abierta a la esperanza.