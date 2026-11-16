Piense bien su voto

Antes de votar, convendría hacerse algunas preguntas. No sobre las siglas, ni sobre los colores, ni sobre las promesas electorales. Sobre los principios. Sobre qué estamos dispuestos a permitir y qué clase de país queremos dejar a nuestros hijos.

¿Queremos un Gobierno que mienta o cambie de opinión y después pretenda que olvidemos sus mentiras? ¿Un presidente que desaparezca cuando el país necesita que dé la cara? ¿Dirigentes que presuman de referentes políticos ejemplares mientras sus propios comportamientos contradicen aquello que dicen defender?

¿Queremos un feminismo de pancarta y propaganda, pero con silencios y justificaciones cuando los escándalos afectan a los propios? ¿Una igualdad que solo funciona en los discursos, mientras algunos utilizan su cercanía al poder para prosperar y otros tienen que ganarse cada oportunidad con esfuerzo?

¿Queremos instituciones al servicio de los ciudadanos o al servicio de quienes gobiernan? ¿Una justicia independiente o una justicia que incomode cuando no obedece? ¿Políticos que unan a los españoles o que necesiten enfrentarlos para mantenerse en el poder?

¿Queremos jóvenes sin vivienda, autónomos asfixiados, familias haciendo malabares para llegar a fin de mes y empresas cada vez más castigadas? ¿Queremos más propaganda que gestión, más anuncios que resultados y más excusas que soluciones?

Y, sobre todo, ¿queremos un Gobierno que confunda el país con su propiedad y el poder con un derecho adquirido?

No existen gobiernos perfectos y tampoco alternativas infalibles, pero hay líneas rojas que no deberían cruzarse y principios que no deberían negociarse. La honestidad, la ejemplaridad, la igualdad ante la ley, el respeto institucional y la responsabilidad no son privilegios: son obligaciones.

Quizá ha llegado la hora de dejar de votar por costumbre, por miedo o por fidelidad a unas siglas. Dejar de justificar lo injustificable porque lo hace alguien de los nuestros. De exigir a quienes aspiran a gobernarnos exactamente lo mismo que exigiríamos a cualquier otra persona.

Si quienes gobiernan no están a la altura, cambiarlos no es una traición. Es democracia.

Pensemos también qué ejemplo estamos dando. ¿Qué mensaje transmitimos a nuestros hijos cuando les enseñamos que el esfuerzo vale menos que un buen contacto, que la responsabilidad se puede esquivar con una excusa y que la coherencia es prescindible si uno tiene poder? No podemos exigir honestidad a nuestros jóvenes mientras disculpamos la deshonestidad de quienes nos gobiernan. No podemos pedirles que cumplan las reglas si quienes las escriben encuentran siempre una excepción para sí mismos.

Porque un país no se hunde solamente cuando falla su economía, se deterioran sus servicios públicos o pierde influencia en el mundo. También se hunde cuando sus ciudadanos dejan de exigir, cuando normalizan la mentira, cuando disculpan la corrupción y cuando confunden la fidelidad política con la complicidad. Y cuando eso ocurre, el problema ya no está únicamente en quienes gobiernan, sino también en quienes, pudiendo cambiarlo, deciden seguir permitiéndolo.

Porque ningún partido está por encima de España, ningún presidente está por encima de los ciudadanos y ningún voto es propiedad de nadie.

La pregunta no es a quién has votado siempre. La pregunta es si, con lo que sabes hoy, volverías a hacerlo. Piensen que lo importante no es el “subidón” de las elecciones, es la tranquilidad de los próximos cuatro años. Piensen qué hacer con su voto, por Dios ¡piensen!