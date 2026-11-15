Hillary Clinton quiso ser Cospedal

Pocos lugares hay en el mundo con más friki por metro cuadrado que Washington, la capital de Estados Unidos. Basta con afinar la mirada mientras se camina por sus calles para toparse con pegatinas, propaganda o hasta camiones que parodian y critican a los principales políticos del país.

Ejemplos, haberlos, haylos. Hace unos días, algunos nostálgicos recordaban el décimo aniversario de la derrota de Hillary Clinton, quien iba a convertirse en la primera mujer presidenta. No pasó. Las imágenes de aquella noche electoral fueron recuperadas por decenas de usuarios norteamericanos. Había llantos, desesperación y caras de incredulidad allá donde una cámara estuviera encendida.

Como con tantos otros asuntos, se habrían evitado el sufrimiento siendo un poco más manchegos. Cinco años antes de que Clinton lo intentara, en la región ya habíamos elegido a Cospedal. Lo de las lágrimas electorales bien pudieron copiarlo de la sede del PSOE, que perdió entonces el poder regional por primera vez en democracia. Para que luego digan que no se invierte en I+D. Vanguardia ibérica.

Podría pensarse que Hillary Clinton copió a Cospedal. Todo llegó antes, incluso la forma de perder. La baronesa popular quedó primera en las siguientes elecciones (2015); eso ustedes ya lo saben. Lo pintoresco de la historia fue que no pudo gobernar por una reforma electoral que ella misma impulsó y dejó fuera a Ciudadanos. Hillary se hizo con el voto popular, pero el sistema, de nuevo, acabó con todo.

Con aquella jugada, la expresidenta regional dejó también un par de inspiraciones para Trump. Los republicanos perdieron en las últimas elecciones al Congreso varios territorios que habían redibujado antes para serles más favorables.

Antes de que Harvard empiece a estudiar la circunscripción electoral de Almansa, piensen que, en lo de las urnas, Castilla-La Mancha es como las viñas. Según la cosecha, sale el fruto de una manera o de otra. Si bien en mayo de 2023 reelegimos a Page, un par de meses después todas las provincias se tintaron de azul. Suerte a todos dentro de dos semanas.

Luego, es verdad, en esta parte de la meseta no hay tanto obseso de la política como al otro lado del Atlántico. Lo más pop que se puede referenciar está en el instituto donde estudió un servidor. Eran unas tijeras dentro de la consejería, con una etiqueta pegada en la que se leía "Cospedal". Siempre a favor del humor fino.