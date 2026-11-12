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Santiago Abascal entrando a 'La Revuelta'.

Santiago Abascal entrando a 'La Revuelta'. Gtres

Opinión DUELOS Y QUEBRANTOS

La erótica del gestor

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Sánchez besa a su esposa, la procesada Begoña Gómez, y baila. Muy mal, pero baila. La ministra de Sanidad, la que se hizo famosa por simular que apuntaba con una pistola a los diputados madrileños del PP y, más recientemente, por tener soliviantada a toda la profesión médica, se califica como “perra”. Y lo hace, además, a voz (o ladrido) en grito. La que fuera ministra de Igualdad, y aspirante a escaño por Podemos, Irene Montero, hace campaña con argumentos del tipo: “es mucho más difícil encontrar un tío que te coma bien el coño". A su lado, la estrella emergente de la izquierda espa... de la izquierda, Gabriel Rufián añadía al debate el espinoso asunto de “comer culos”.

Frente a esa colección de candidatos presuntamente divertidos y abiertos, la derecha, especialmente la convencional, presenta a personas previsibles. De esas que dicen que van a gestionar con moderación. Frase, por cierto, que debería venir en el código penal de las campañas electorales, pero que, en el fondo, tiene algo de bello. Nos proponen, yo qué sé, locuras como no gastarse el dinero de las mascarillas en prostitutas. Cosas así.

Esta gente aburrida de la derecha sale en la tele y dice que van a hacer una auditoría. No suena igual de exótico que lo de los culos, claro, pero lo mismo así nos enteramos de por qué la alta velocidad en Andalucía no cuenta con los sistemas de seguridad adecuados. O por qué el Estado no ha sido capaz de gastar la totalidad de los fondos europeos. O dónde están las miles y miles de viviendas que Sánchez dijo que iba a construir. O qué había en las maletas de Delcy. O cuál era la capacitación de Koldo, afamado portero de prostíbulos, para ser nombrado consejero de Renfe Mercancías.

Abascal le dijo el lunes a Broncano que él de cuántas relaciones sexuales tenía con su mujer no hablaba en la tele por respeto a su esposa, a sus hijos y a su madre. Y Feijóo le dio a Pablo Motos su programa electoral. Con las propuestas numeradas, tipo de letra Montserrat Light, tamaño 11. Horas antes, Ione Belarra, de Podemos, se había hecho grabar en un piquete mientras la policía le pedía el DNI. Días atrás, la todavía diputada nacional subió un vídeo a sus redes sociales haciendo el pino para protestar por la entrevista de TVE a Santiago Abascal.

Esta noche empieza la campaña electoral propiamente dicha, pero ya tenemos fijado el marco en el que nos vamos a mover. Ya no es comunismo o libertad; es incluso algo más elemental que decencia frente a indecencia. Es, simplemente, la racionalidad frente a la desesperación.

Qué queréis, me ponen las auditorías.

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