Carteles electorales con salsa brava

Escribo este artículo unas horas antes de que se dé el pistoletazo de salida a la tradicional 'pegada de carteles' que marcará el inicio de la campaña electoral del 29N. La verdad es que los lemas de este año dan para mucho, la cosa es que todavía no sé si para bien o para mal. Por eso, querido lector, le invito a acompañarme en este repaso a los eslóganes de los principales partidos. Que Dios, Saturno o quién usted prefiera nos pille confesados.

Empezamos con el "Vota con fuerza" de Pedro Sánchez. No sé a usted, pero más que a lema electoral del PSOE, a mí me suena a aquel "Luis, sé fuerte" que le mandó Mariano Rajoy a un tesorero del cuyo nombre no quiso acordarse después. O quizá esto de la fuerza sea un espasmo político que afecta tanto a la derecha como a la izquierda cuando hay proliferación de corrupción entre sus filas. O lo mismo es que Pedro Sánchez se piensa que si se vota con fuerza el voto vale doble… Y lo mismo hasta tiene razón, que eso de la multiplicación de los votos ya le pasó en unas primarias, según dicen.

¿Y qué me dicen de "El cambio necesario" del PP? Ni queriendo se puede ser más soso. Si el objetivo es ganar votos por aburrimiento del personal, Feijóo debe estar rozando ya la mayoría cualificada en las encuestas. Eso sí, este lema te vale tanto para la campaña electoral de 2026, como para la publicidad de primavera-verano de un gran almacén, que se note que la parienta trabajó muchos años en Zara. La duda es si aquí en Toledo a alguien se le ocurrirá sacar de nuevo los carteles de "Hechos, no Milagros" de las pasadas municipales. La verdad es que tendría su gracia. Más desde luego que la soporífera campaña del jefe de Génova.

Vox ha optado por "Es sentido común", un ejemplo claro de que el dicho de que los políticos mienten en campaña tiene razón de ser. Yo lo cambiaría por algo así como "aquí está la ultraderechita cobarde", la que no se atreve a ir programas de televisión con público neutral o a grabar entrevistas que no puedan tergiversar después en redes sociales.

Paso al Frente Amplio, que ya les vale con el nombre. "Un voto como una casa", dicen. La cosa es quién paga la casa, porque Sumar, su alma mater, lleva cuatro años formando coalición de gobierno con Sánchez y, hasta ahora, no han hecho nasti de plasti por construir vivienda pública. Vamos, un lema que suena a truño como una casa.

Por lo que he podido ver, Podemos se limita a poner "Irene" y el lema "Paz, casa y trabajo" ¿Ahorrando por si se quedan sin grupo parlamentario? A mí el lema me suena un poco carlista (muy a eso de Dios, Patria y Rey), pero debe ser que los morados, con tanto jaleo entre ir juntos o separados, no han tenido tiempo para decidirse por un solo mensaje y, como en el súper, han hecho un tres por uno. ¡Anda, como con Rufián!

Y hablando de Rufián, reconozco que el lema de Esquerra me ha dejado loca. Un "Defensa't" que, traducido al castellano, viene a decir algo así como "defiéndete". La pregunta que cabe hacerse es de quién. Aunque mejor no preguntar, no vaya ser que contesten.

Aquí dejo un mensaje al director de campaña de ERC: esto de llevarlo todo a la lucha antifascista os ha quedado guerracivilista de más. Sinceramente, los eslóganes de 1936 de Esquerra eran bastante más tranquilitos que este, limitándose a pedir "Amnistia, Estatut, Llei de Contractes de Conreu". Fíjate por donde, quitando lo de la Ley de Contratos, el modo retro de los carteles del 36 os vendría ni que al pelo para el 29N.

Por cierto, volviendo a Rufián ¿Defiéndete en Cataluña y pidiendo paz en el resto de España? Aclárate muchacho. Y que conste que, como dijo Rajoy, "me gustan los catalanes, hacen cosas".

Paro ya aquí. Puede que la semana que viene me anime a seguir con el resto del arco parlamentario. Se verá.