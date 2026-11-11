El colmo de una huelga general

Si convocas una huelga general —contra todo— y un Gobierno que lleva ocho años en el poder se suma y la apoya, deberías entender que algo falla.

Si en esta época de saturación de información necesitas recurrir —muy activamente— a piquetes informativos, no es que el mensaje no llegue al trabajador, sino que ese mensaje no cala. Si tienes que obligar a parar, es que el trabajador preferiría no hacerlo.

Una realidad tras otra demuestran de forma tozuda que no era la forma ni el momento, que los sindicatos han llegado tarde y mal, que ha sido demasiado forzado.

En ocasiones así es mejor no llegar que llegar tarde. Es mejor excusar la ausencia y limitarse a prometer ser puntual en la siguiente ocasión que seguir empeorándolo.

Porque la credibilidad tardará en ganarse de nuevo.

Los trabajadores necesitan de sindicatos ágiles e independientes, fuertes y pegados a la calle. Que sepan saltar como un resorte ante las injusticias. Hoy su imagen queda muy dañada por mostrar lo contrario, por sonar a acto de inicio de campaña, por parecer que están más con quienes han gobernado que con los gobernados.

Sea real o no, la sensación de esto les hará mucho daño y significará una nueva debilidad para cientos de trabajadores que tendrán que acudir a ellos.

Una huelga general es algo muy serio. Hablamos de un derecho, una herramienta de cambio en manos de los ciudadanos, la unión de los trabajadores para presionar y hacer cambios en la gestión de un Gobierno.

Esta huelga no se ha parecido en nada a eso. Se convocó para constatar lo mal que está una mayoría de los españoles, pero como si fuera una responsabilidad extraterrestre. Los cambios se pedían al aire o a los gobernantes del futuro.

Esto genera muchas dudas. ¿Tendría que dimitir una ministra de Trabajo por el éxito de una huelga general que ella misma potencia y de la que querría ser parte como piquete… o se debe entregar a sí misma una medalla en cualquier caso?

Es kafkiano. Si el actual Gobierno dice que es un éxito, ¿debería dimitir Feijóo preventivamente de una responsabilidad que no tiene? ¿Se anulan las elecciones anticipadas? ¿Se saca a hombros a Sánchez por la cantidad de trabajadores que han parado por lo mal que están? Y, si deciden que no ha sido para tanto, ¿qué ocurre? Nada.

Nada porque a nadie se le hace responsable de la misma, nadie es interpelado, ninguna propuesta legislativa es criticada. Hacer algo por "todo" es lo mismo que no hacerlo por nada. Y no será porque no ha habido motivos, no será que no ha hecho falta en estos años, no será porque los trabajadores no nos hemos empobrecido.

Eso es lo verdaderamente grave. Que, teniéndolo de sobra justificado, se ha convocado una huelga general de la única forma en la que se impedía a miles de trabajadores secundarla.

Porque la mayoría de los trabajadores no querían que fuera así, porque no querían que fuera un acto de campaña, porque ya era tarde y porque, lógicamente, no querían que encima el gobierno les aplaudiera.

Porque el colmo de una huelga general es que la secunde el Gobierno.