La ciencia y el valor de la duda

Artículo del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, con motivo del Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, 10 de noviembre de 2026

A nadie le gusta descubrir que estaba equivocado. Nos cuesta abandonar una idea que hemos defendido durante años, reconocer que nuestras convicciones se apoyaban en argumentos insuficientes o aceptar una explicación que contradice lo que siempre habíamos creído. Y, sin embargo, buena parte de los grandes avances de la humanidad han comenzado precisamente así: cuando alguien se ha atrevido a poner en duda aquello que parecía incuestionable.

La historia de la ciencia es también la historia de nuestras equivocaciones. Durante siglos creímos que el Sol giraba alrededor de la Tierra, desconocíamos la existencia de los microorganismos y atribuíamos numerosas enfermedades a causas que hoy sabemos erróneas. El conocimiento avanzó porque hubo personas que observaron la realidad, formularon nuevas hipótesis y buscaron pruebas capaces de confirmarlas o refutarlas. Esta es una de las grandes enseñanzas de la ciencia: cambiar de opinión cuando aparecen nuevas evidencias no es una debilidad, sino una muestra de inteligencia. El conocimiento científico no se construye sobre certezas inamovibles, sino mediante un proceso continuo de investigación, comprobación y revisión. Su fortaleza no reside en que nunca se equivoque, sino en disponer de procedimientos para reconocer y corregir sus errores.

Esta actitud resulta especialmente necesaria en nuestro tiempo. Nunca habíamos tenido a nuestro alcance tanta información, ni había sido tan sencillo compartirla. Pero disponer de millones de respuestas no significa necesariamente comprender mejor el mundo. Las redes sociales, la circulación de noticias falsas y los entornos digitales que refuerzan nuestras propias creencias pueden llevarnos a confundir lo que deseamos que sea cierto con aquello que realmente podemos demostrar.

Por eso, aprender a distinguir entre una opinión y una evidencia, entre una afirmación y un hecho contrastado, se ha convertido en una competencia fundamental para la ciudadanía. La duda científica no consiste en desconfiar de todo ni en considerar que cualquier opinión tiene el mismo valor. Consiste en formular preguntas, examinar las pruebas y aceptar las conclusiones mejor fundamentadas, aunque no coincidan con nuestras expectativas.

Y este aprendizaje comienza en las aulas. Enseñar ciencias es mucho más que transmitir fórmulas, definiciones o teorías. Es despertar la curiosidad, aprender a observar, plantear problemas, experimentar y descubrir que una explicación puede mejorar cuando la sometemos a prueba. Es también enseñar al alumnado que equivocarse forma parte del aprendizaje y que reconocer un error puede ser el primer paso hacia un descubrimiento.

En una época marcada por el desarrollo de la inteligencia artificial, esta tarea adquiere todavía mayor importancia. Las nuevas tecnologías pueden proporcionarnos respuestas en cuestión de segundos, pero ninguna respuesta inmediata sustituye por sí sola el esfuerzo de comprender. Necesitamos formar personas capaces de interpretar la información, cuestionarla cuando sea necesario y utilizar el conocimiento con criterio propio. No se trata únicamente de despertar vocaciones científicas, aunque también sea imprescindible. Se trata de ofrecer a todas las personas las herramientas necesarias para desenvolverse en una sociedad cada vez más compleja. La educación científica contribuye a formar ciudadanos más autónomos, capaces de participar en los debates que afectan a su salud, al medio ambiente, a la tecnología o al futuro de sus comunidades.

En Castilla-La Mancha, esta tarea conecta el trabajo cotidiano de nuestros centros educativos con el que desarrollan las universidades y los equipos de investigación. Son ámbitos diferentes, pero unidos por una misma aspiración: ampliar el conocimiento y ponerlo al servicio de las personas. Porque la ciencia no es una actividad aislada de la sociedad. Sus descubrimientos influyen en nuestra manera de vivir y plantean decisiones que también requieren reflexión ética.

Precisamente por eso, cada 10 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La investigación permite afrontar desafíos que ningún país puede resolver por sí solo, desde las enfermedades hasta el cambio climático o la gestión de los recursos naturales. La cooperación científica demuestra que compartir conocimientos puede acercarnos allí donde otras diferencias nos separan. Pero también nos recuerda que el progreso tecnológico no garantiza, por sí mismo, una sociedad más justa: importa cómo utilizamos sus resultados y quiénes pueden beneficiarse de ellos.

La ciencia nos ayuda a comprender el mundo. La educación, la cultura y la reflexión ética nos permiten preguntarnos qué mundo queremos construir con ese conocimiento. Necesitamos ambas miradas para que nuestros avances se traduzcan en bienestar, convivencia y oportunidades compartidas.

Quizá una de las lecciones más valiosas que podemos aprender de la ciencia sea también una de las más sencillas: no debemos tener miedo a reconocer lo que todavía ignoramos. Porque el verdadero obstáculo para el conocimiento no es la ausencia de respuestas, sino la convicción de que ya las tenemos todas.

Amador Pastor Noheda es consejero de Educación, Cultura y Deportes