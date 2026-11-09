El PSOE no existe

En España hubo un PSOE que muchos añoran; y no, no es una cuestión de nostalgia mal entendida ni de buscar tiempos pasados. Es algo bastante más preocupante; la sensación de que un partido que fue fundamental para construir la España democrática ha terminado convirtiéndose en una caricatura de sí mismo.

Hubo un PSOE que era un partido de Estado. Un partido que podía discrepar profundamente del Partido Popular, pero que entendía que había asuntos que estaban por encima de las siglas. Que sabía sentarse con la oposición, negociar, ceder y llegar a acuerdos. Que comprendía que gobernar España no consistía en mantener a cualquier precio el sillón de la Moncloa, sino en asumir responsabilidades con un país entero.

Ese PSOE tenía una idea de España. Podías compartirla o combatirla, pero al menos sabías cuál era. No cambiaba de principios según las necesidades parlamentarias del día ni convertía cada contradicción en una nueva pirueta argumental. El PSOE de hoy parece haber adoptado aquella célebre filosofía de Groucho Marx: "Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros", y lo verdaderamente preocupante es que ya ni siquiera parece importarle que los ciudadanos se den cuenta.

También hubo un PSOE que entendía la economía desde la realidad de la calle. Que sabía que detrás de una pequeña empresa hay alguien que arriesga su patrimonio, sus ahorros, sus noches de sueño y, muchas veces, la tranquilidad de su familia. Que detrás de cada autónomo hay una persona que se levanta sin saber exactamente cuánto va a ingresar a final de mes, pero que sí sabe perfectamente cuánto tiene que pagar.

Porque conviene recordar algo a quienes parecen haberlo olvidado en sus despachos ministeriales: el autónomo no es un criminal, no es un explotador y no es el enemigo de los trabajadores. Es, muchas veces, el primero que tira del carro de una empresa y el último que se marcha cuando las cosas vienen mal dadas. Sus empleados no son sus adversarios; son sus compañeros, las personas con las que comparte un proyecto, unas dificultades y, en demasiadas ocasiones, una incertidumbre que el Gobierno parece empeñado en multiplicar.

Sin embargo, el discurso del sanchismo ha terminado instalando una sospecha permanente sobre quienes generan actividad económica. Parece que el empresario es culpable por definición, que el autónomo tiene que justificarse constantemente y que contratar a alguien es casi una actividad sospechosa. Una forma de entender la economía que olvida que sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay cotizaciones y sin actividad económica no hay Estado del bienestar que pueda sostenerse.

El PSOE de antes también construía vivienda social. No se limitaba a anunciar planes, presentar titulares o responsabilizar a otros de los problemas que él mismo contribuye a agravar. Entendía que la vivienda era una política pública esencial y que el acceso a un hogar no podía convertirse en una carrera de obstáculos para los jóvenes y las familias. El PSOE actual habla mucho de vivienda, pero demasiadas veces sus políticas terminan caminando en dirección contraria a sus propios discursos. Mucha propaganda, mucha declaración solemne y demasiadas dificultades para que los ciudadanos puedan comprobar los resultados.

Y, sobre todo, el PSOE de antes no confundía la política con la supervivencia personal de su secretario general. No necesitaba convertir cada elección en un plebiscito sobre Pedro Sánchez ni cada discrepancia interna en una cuestión de lealtad o traición. Había dirigentes con personalidad, con criterio y con autonomía suficiente para discrepar sin miedo a ser expulsados del paraíso orgánico.

El PSOE de hoy, en cambio, parece haber reducido toda su existencia a una única misión: que Sánchez siga siendo Sánchez. Para conseguirlo, los principios se estiran, las líneas rojas desaparecen, los compromisos se reinterpretan y las alianzas que ayer eran imposibles hoy se presentan como imprescindibles. Lo que antes era inadmisible se convierte, de repente, en una necesidad histórica. Y lo que ayer se defendía con solemnidad hoy se olvida con una facilidad pasmosa.

No se trata de cuestionar que un partido negocie o alcance acuerdos. La política consiste precisamente en eso. Se trata de preguntarse qué queda de un proyecto político cuando está dispuesto a sacrificar cualquier convicción con tal de conservar el poder. Porque una cosa es pactar para gobernar y otra muy distinta gobernar exclusivamente para poder seguir pactando.

El resultado es un partido cada vez más alejado de una parte importante de su propia tradición, de sus votantes históricos y de quienes todavía creen que la socialdemocracia debe representar algo más que una estrategia de resistencia parlamentaria.

Por eso, ojalá las próximas elecciones no sean únicamente un cambio de Gobierno. Ojalá sean también el principio de una profunda refundación del PSOE. Una refundación que permita recuperar a quienes se han marchado desencantados, a quienes ya no reconocen las siglas que defendieron durante décadas y a quienes no están dispuestos a aceptar que la política se reduzca a elegir entre el sanchismo y sus adversarios.