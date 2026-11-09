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Hay partido

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Dicen los medios y amigos de izquierdas que hay partido de cara al 29-N. Eso es tanto como decir que es de día y hace sol, pues hasta donde uno colige, se hace una campaña electoral y se convocan unas elecciones precisamente para que los ciudadanos decidan. La demoscopia ha demostrado en múltiples ocasiones que no es una ciencia exacta y que, como los malos periodistas, es corregida por la realidad a poco que se rasque en ella.

Por tanto, naturalmente que hay partido. Hasta el final, hasta el último voto, hasta el último aliento. Inciden especialmente los de izquierdas en que Lula remontó y los demócratas percutieron a Trump una enorme bofetada. De eso tratan las elecciones. Sólo que cada país tiene sus claves y contextos.

Sánchez ha vuelto a la campaña del amor y las maneras, que es la que mejor le funciona. Con ello, agita sus seguidores y mete intensidad a los días. Esta semana, por primera vez en la historia, las fuerzas amigas de los sindicatos van a convocar una huelga general contra la oposición.

Legítima, por supuesto. Pero que no nos cuenten milongas. Han estado ocho años calladitos bajo el pesebre y ahora toca jarana y agit prop. Quien quiera hacer huelga, que la haga, por supuesto. Pero que dejen trabajar a los que lo deseen. Ya está bien de piquetes decimonónicos, barricada y cartucho. Sobre todo, cuando el motivo es político más que sindical. Pero volviendo al “hay partido”, uno también se pregunta según qué cosas. Cómo es posible que haya ciudadanos que superpongan la ideología a la verdad contrastable de los hechos.

En función o en el supuesto de un gobierno de centro derecha, todos los males se desatarían como los vientos de la caja de Pandora. Uno ha visto en administraciones que ha tenido cerca como la diputación de Ciudad Real o el ayuntamiento de Toledo que no se ha hundido el mundo por que PP y Vox los gobernara.

Sucede, en cambio, que, en función de los prejuicios y presupuestos fanáticos y religiosos de la ideología, se pasan por alto cuestiones que la realidad ha demostrado ciertas. La muerte de ciento quince personas por la falta de mantenimiento de unas vías de ferrocarril es probablemente el epítome de todas ellas.

Seguramente sea injusta la afirmación de esta manera categórica. Tan injusta como que los muertos del 11-M fueron por Aznar y la guerra de Irak. Pero si uno escarba en los ocho años de Sánchez, se encuentra apagones, invasiones, indultos, amnistías, corrupción y nepotismo. Un estado de las cosas que ha llevado casi a la parálisis de un país, donde coger un tren ya no es seguro.

Enhorabuena por el cuidado y enaltecimiento de los servicios públicos. De ahí, que haya partido, naturalmente. Sin prejuicios ideológicos inculcados desde el cerebro hasta las vísceras, a esta banda de asalto – cuatro detenidos en el Peugeot, falta el quinto-no la votaría ni el Tato. Puesto que las encuestas, aunque falibles, demuestran que sí habrá un número importante de ciudadanos que lo harán, decir que no hay partido sería tan suicida como la estrategia de la derecha el 23-J. Así que, a correr la banda y rematar el córner.

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